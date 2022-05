Helyenként eső is előfordulhat, főként a délelőtt folyamán. Mérsékelt, néhol kissé élénk keleties szél fúj.

Késő délutántól éjszakába nyúlóan, szórványosan záporok, zivatarok alakulhatnak ki.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

kedd reggel 13,

kedd délután 24,

szerda reggel 11 fok körül alakul.

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Szerdán is hasonlóan alakul időjárásunk. Ezen a napon, délután többfelé alakulhatnak ki heves zivatarok.

- Csütörtökön stabilabb légköri helyzet kialakulása valószínű, sok napsütéssel, kora nyárias hőmérséklettel. Csak elvétve van esély futó záporra.

- Pénteken a változóan felhős-napos időben, főként délután elszórtan ismét kialakulhatnak heves zivatarok. A heves zivatarokat szerdán is, és pénteken is nagyméretű jég, valamint orkán erejű széllökések kísérhetik.

- Szombaton zivatar már nem, de szórványosan kisebb esők, záporok előfordulhatnak, és visszaesik a hőmérséklet. Csak kevés helyen lehet napsütés. Élénk, erős É-ias szél fúj.