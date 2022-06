Fokozódik a meleg. Általában gyenge vagy mérsékelt déli légmozgás lesz jellemző, de délután, északnyugaton megélénkül a déli szél. Éjszaka nem történik nagy változás az időjárásban.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

vasárnap reggel 15,

vasárnap délután 29,

hétfő reggel 16 fok körül alakul.

Front nincs térségünk felett, de a fölénk érkező egyre melegebb levegő hatására a légköri változásokra fokozottan érzékenyeknél a melegfrontokkal együttjáró tünetek (fejfájás, migrén, vérnyomás-ingadozás, növekvő reakcióidő) jelentkezhetnek. (forrás: met.hu)

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Hétfőn is még túlnyomórészt napsütés, igazi kánikulai meleg látszik jellemzőnek. Délután azonban egy hidegfront érkezik nyugat felől, így késő délután nyugaton, majd éjszaka keleten is szórványosan előfordulhatnak záporok, illetve zivatarok. Megerősödik az északnyugati szél.

- Keddre elhagyja térségünket a hidegfront. Mögötte sok napsütés, mérséklődő, de főként az Alföldön még élénk ÉNY-i szél fúj. Csapadék nem várható. Jó 5 fokkal csökken a hőmérséklet.

- Szerdán fülledt, meleg, délelőtt napos, délutántól felhősebb idő ígérkezik. Délután előreláthatólag ismét egy hidegfront érkezik, így egyre többfelé kell számítani záporok, zivatarok kialakulására. Helyenként heves zivatar is lehet.

- Csütörtökön újból napos, csapadékmentes, front mögötti idő a legvalószínűbb, mérsékelt légmozgással. (forrás: eumet.hu)