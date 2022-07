Délelőtt, a teljes Dunántúl térségében megerősödik a szél és viharosra fordul, akár 60-80 kilométeres lökések is várhatóak. Délután a felhőzet nyugat felől fokozatosan csökken, majd felszakadozik. Késő délután a keleti térség fölött is kisüt várhatóan a nap. Elvétve előfordulnak záporok, kisebb eséllyel zivatargócok a kelet felé mozgó felhőzetből.

Éjszaka gyengén felhős, csillagfényes égbolt lesz jellemző térségünkben. Erős, olykor viharos lökésekkel is kísért északi szél fúj, ami hajnalra a keleti és középső országrészben már mérséklődik.

A jellemző hőmérséklet átlaga (oC):

csütörtök délután 25,

péntek reggel 14,

péntek délután 23,

szombat reggel 14 fok körül alakul.

Az időjárás most a hidegfrontra érzékenyeket terheli meg különösképpen. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet. Az idegrendszer ingerlékenysége gyakran csökken ilyen időjárási helyzetekben, ezért a reflexidő megnyúlhat, a cselekvési reakció késhet, emiatt a közlekedésben résztvevőktől fokozott figyelem szükséges. Tartós álmosságérzés jelentkezhet. A szervezet görcskészsége hidegfront érkezésekor erősödik, emiatt az epe-, vese-, gyomor- és bélgörcsök száma a frontbetegeknél emelkedhet. Ugyancsak a görcskészséggel függ össze, hogy egyes esetekben a szülések korábban indulnak meg. A fokozottabb véralvadási hajlam miatt nagyobb az esélye trombózisnak. A vércukorszint alacsonyabbá válhat. A test szöveteinek pH-ja enyhén lúgos irányba tolódik el, ezért vizenyősebbé, ödémásabbá válik a szervezet. Ez az ízületi fájdalmak, valamint a reumatikus panaszok fokozódását is eredményezi. A hangulatunkban bekövetkező változások is a front számlájára írhatók, hidegfrontnál ugyanis introvertáltabbá válhatunk. A felső légúti hurutos megbetegedések száma megnőhet hidegfronti hatásnál, számítani lehet asztmatikus rohamok fellépésére. Halmozottabban észlelhetők az allergiás betegségek, illetve tünetek is. Forrás: met.hu

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Szombaton változóan napos-felhős, többnyire csapadékmentes idő következi. A Dunántúlon egész nap erős északi szél fúj, míg a középső és keleti térségben inkább délután erősödhet fel a szél. Elvétve lehet futó zápor. Többnyire mérsékelten, kellemesen meleg idő ígérkezik, délkeleten még 30 fok köré várható a maximum.

Forrás: eumet.hu