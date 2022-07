Egy közeledő hidegfront előtt nő a fülledtség és a légköri feszültség. A nap nagy részében napos, délután gomolyfelhősödő idő lesz jellemző. A késő délutáni, esti időszakban élénkül a szél, mely viharossá fokozódik és elkezdődik a hőmérséklet csökkenése. Csak elvétve alakulhatnak ki zivatarok.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

péntek reggel 20,

péntek délután 34,

szombat reggel 15 fok körül alakul.

Estig fronthatás ugyan nem terheli a szervezetünket, de az átlagosnál melegebb idő tartós stresszt gyakorol mindenkire. Különösen a kisgyermekekre és idősekre jelent veszélyt a meleg. Pénteken délután, este egy hidegfront éri el térségünket, ezért az arra érzékenyeknél fejfájás, koncentrációképesség csökkenés jelentkezhet. (forrás: met.hu)

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Szombaton, a Dunántúlon mérséklődik, északkeleten, keleten délután megerősödik az É-i szél. Az áthaladó hidegfront mögötti tiszta, szikrázóan napos, keleten felhősebb idő várható, és főként északkeleten előfordulhatnak délután szórványosan záporok, zivatarok. Heves zivatar is lehet. Mérséklődik, nyugaton megszűnik a hőség, de keleten, délkeleten még 35 fok fölötti maximumok várhatóak.

- Vasárnap, hétfőn frontmentes, napos, ismét melegedő idő ígérkezik újabb kezdődő hőséggel.

- Keddre fülledt, nagyon meleg nap körvonalazódik, miközben egy közeledő hidegfront miatt labilizálódó légkörrel, elszórtan zivatarokkal kell számolni.

- Szerdán is fülledt, de már felhősebb, idő valószínű. Ekkor egy hidegfront érkezése a legvalószínűbb, helyenként heves zivatarokkal, megerősödő ÉNY-i széllel. A front előtt azonban még folytatódik a hőség, majd mögötte véget ér ez a hőhullám is. (forrás: eumet.hu)