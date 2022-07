Délelőtt még sok lesz a felhő, majd északnyugat felől csökken a felhőzet, és naposra fordul az idő. Csapadék nem hullik. Élénk lökésekkel kísért szél fúj. Éjjel eseménytelen, szélcsendes, csillagfényes idő következik. Az elmúlt éjszakákhoz képest hűvösebb lesz a hajnal.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

vasárnap reggel 20,

vasárnap délután 33,

hétfő reggel 18 fok körül alakul.

Az időjárás most a hidegfrontra érzékenyeket terheli meg különösképpen. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet. (forrás: met.hu)

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Hétfőn derült ég, szikrázó napsütés, ismét fokozódó kánikula, gyenge légmozgás, erős UV-sugárzás várható.

- Kedden, a nap nagy részén derült lesz az ég, és főként délen, délkeleten 40 fokhoz közeli maximumok ígérkeznek. Késő délután egy hidegfront érkezése várható, aminek hatására a Dunántúlon, annak is főként az északnyugati felén záporok, zivatarok alakulhatnak ki többfelé, melyeket helyenként orkán erejű széllökések kísérhetnek. Nagy lehűlést és tartós, áztató csapadékot előreláthatólag ez a hidegfront sem hoz, inkább ahol előfordulhatnak, ott jelentős a károkozás veszélye.

- Szerdára kismértékű hőmérséklet csökkenés, és sok napsütés mellett, továbbra is fülledt kánikula ígérkezik. Csapadék nem hullik.

- Csütörtökön, pénteken is fülledt, fokozódó hőség ígérkezik. Péntek este egy újabb hidegfront érkezhet, de a jelenlegi modellfutások alapján, ebből is csak kevés helyen fordulhat elő kisebb csapadék. (forrás: eumet.hu)