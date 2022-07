Csütörtökön magas szintű felhőzet szűri időnként a napsütést. Gyenge, mérsékelt marad a légmozgás. Tovább melegszik a levegő.

Éjszaka csillagfényes, nyugodt időnk lesz.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

csütörtök reggel 17,

csütörtök délután 36,

péntek reggel 19 fok körül alakul.

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:



- Pénteken még tovább melegszik a levegő. Helyenként 40 fokot is lehet majd mérni árnyékban, 2 méter magasságban. A napsütés mellett mérsékelt felhősödések is várhatók, sőt északkeleten egy-egy futó záporeső, zivatar sem kizárt a délutáni órákban.

- Szombaton is folytatódik a szokatlanul erős hőség, napsütéssel. Estére egy hidegfront érkezik. Többnyire csak szélerősödést okozhat, csapadék pedig csak elvétve hullhat hatására az északi országrészben. Napközben többfelé 40 fokig, itt-ott kevéssel a fölé emelkedhet a hőmérséklet.

- Vasárnapra mérséklődik a nagy meleg, de marad a kánikula, délkeleten pedig a mérsékeltebb hőség. Erősen felhős és napos időszakok váltakoznak, élénk É-ÉNY-i széllel. Elvétve nem kizárt gyenge záporeső, esetleg zivatar.

- Hétfőn derült ég, kánikula, gyenge, mérsékelt légmozgás jellemezheti időjárásunkat.

- Kedden újból hőség, 40 fokhoz közeli maximumok, majd estére hidegfront érkezése a legvalószínűbb, de nagy lehűlést és jelentősebb csapadékot előreláthatólag ez a hidegfront sem hoz.