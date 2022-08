Csapadékra nem kell számítanunk. Éjszaka kiderül az ég. Frontátvonulás nem nehezíti a mindennapjainkat.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

vasárnap reggel 15,

vasárnap délután 28,

hétfő reggel 18 fok körül alakul.



A Balatonnál a mérsékelt (10-20 km/h) nyugatias szelet északnyugati irányból időnként élénk (25-30 km/h) széllökések kísérik. Az éjféli óráktól a szél egyre többfelé északnyugati irányba fordul és tovább élénkülhet (30-35 km/h), a Balaton nyugati felében időnként meg is erősödhet (40-50 km/h). Zápor környezetében is előfordulhat átmeneti szélerősödés (40-45 km/h), zivatarral egy-egy viharos (50-65 km/h) széllökés is kialakulhat. Erősen felhős vagy borult lesz az ég és helyenként zápor, zivatar előfordulhat, nagyobb eséllyel az éjféli órákig. Hajnalra elvékonyodhat, felszakadozhat a felhőzet. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 16, 17 fok körül, a vízparton 19, 20 fok körül alakul.

A Balaton Siófoknál 22.5 fokos.

forrás: met.hu/eumet.hu