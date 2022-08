Vasárnap is a felettünk megtorpanó, hullámzó frontrendszer alakítja az időjárást, marad a változékonyság, labilis légköri helyzet.

A nyugati országrészben hűvös, erősen szeles, borús és esős idő várható. Jelentős, helyenként a 20-30 millimétert is meghaladó mennyiségű csapadék is összegyűlhet! Ismét a nyugati határvidéken valószínű a legkevesebb csapadék, míg a Dunántúl középső és keleti részén a kiadósabb esők.

A középső országrészben zömmel erősen felhős időben időszakosabban, szórványosabban kialakuló, de esetenként viharos, heves záporok, zivatargócok adhatnak lokálisan sok csapadékot.

Reggel még lehetnek záporok, elgyengülő zivatarok, majd zömmel felhős égbolt, szűrt, bujkáló napsütés várható. Délelőtt és a kora délutáni időszakban kisebb a valószínűsége csapadéknak, de késő délutántól kedvezővé válnak a feltételek heves záporok, viharos, felhőszakadással, jéggel, szélviharral is kísért zivatargócok kialakulásához!

A jellemző hőmérséklet átlaga (oC):

szombat délután 25,

vasárnap reggel 17,

vasárnap délután 20,

hétfő reggel 17 fok körül alakul.

Térségünk fölött található hullámzó frontálzóna miatt mind a hideg- mind pedig a melegfrontra érzékenyek szervezetét megterheli az időjárás. A keleti országrészben inkább a meleg-, nyugaton a hidegfronti tünetek lesznek a meghatározók. Forrás: met.hu

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Hétfőn a vasárnapihoz hasonlóan alakul előreláthatólag az idő: nyugaton hűvös, esős, szeles, a középső országrészben elszórtan zivataros, esős, míg keleten még viszonylag meleg, fülledt, de elszórtan heves zivatarokkal is tarkított idő ígérkezik.

Forrás: eumet.hu