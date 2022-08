Az ország nyugati 2/3-án általában erősen felhős égbolt lesz jellemző, csak rövid, bujkáló napsütés fordulhat elő. Élénk, a Nyugat-Dunántúl térségében erős É-i szél fúj. Délelőtt kevesebb helyen, elszórtan fordul elő záporeső, esetleg zivatar, délután pedig ismét nő a csapadékhajlam, intenzív, felhőszakadásszerű esők kialakulásának is megvan az esélye.

A keleti országrészben, nagyjából a Tisza vonalától keletre változó felhőzet melletti időszakosabb, bujkáló napsütésre van kilátás. Reggel még lehet itt-ott zápor, elgyengülő zivatargóc, majd csökken a csapadékhajlam, fülledt idő alakul ki. Este, illetve éjszaka nő meg ismét a veszélye zivatarok, köztük heves zivatarok kialakulásának.

Éjjel, a nyugati országrészben további kiadós, kiterjedtebb területet érintő esőzésekre van kilátás. Jelentős, helyenként a 20-30 mm-t is meghaladó mennyiségű csapadék is összegyűlhet! Keleten eközben szórványosabban előforduló, de heves zivatarok kialakulása a valószínűbb. Kis körzetekben itt is számolni kell rövid idő alatt lehulló, jelentős mennyiségű csapadékkal!

A jellemző hőmérséklet átlaga:

péntek délután 32,

szombat reggel 20,

szombat délután 27,

vasárnap reggel 19 fok körül alakul.

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Vasárnap nyugaton hűvös, szeles, keleten még meleg, fülledt időre, gyenge légmozgásra van most kilátás. Délelőtt nyugaton felhős, elszórtan záporos, keleten változóan napos idő a valószínűbb. Délután nyugaton szakadozhat a felhőzet, kisüthet a nap, míg keleten megnő a zivatarok kialakulásának esélye. (forrás: eumet.hu)