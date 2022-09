Többnyire a keleti és déli megyékre húzódik a csapadékmező, de elszórtan máshol is lehet szemerkélés. Az északnyugati országrészben van a legkevesebb esélye esőnek, ott maradhatnak csapadékmentes tájak is.

A délután folyamán, a déli, délkeleti térségben elszórtan heves esők is kialakulhatnak, az ég is megdörrenhet, zivatar is előfordulhat.

Többnyire mérsékelt, olykor élénkebb, változó irányú szél fúj. A Dunántúlon támadhat fel erősebb északnyugati szél a nap folyamán.

Éjszaka a csapadékmező kelet felé mozog. A nyugati és középső országrész felett vékonyodik, szakadozik a felhőzet, miközben keleten még borús, esős idő lesz jellemző a hajnali órákig.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

vasárnap délután 14,

hétfő reggel 12,

hétfő délután 16,

kedd reggel 10 fok körül alakul.

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Kedden hullámzó frontrendszer hidegfrontja éri el hazánkat. Összességében felhős marad az ég, bár időről-időre szakadozottabbá válik a felhőtakaró. Újabb, szórványos esőkre, záporokra, helyenként zivatarokra kell számítani. Eleinte csak északnyugaton, majd szerte a Dunántúlon megerősödik az ÉNY-i szél.

- Szerdától jelentősen nő az előrejelzési bizonytalanság. Most az a valószínűbb, hogy ezen a napon napközben nem hullik csapadék, felszakadozhat a felhőzet és hosszabb-rövidebb időre országszerte kisüthet a nap. Estére viszont előreláthatólag ismét beborul, majd éjszaka eső is érkezik. A légmozgás gyengének ígérkezik.

- Csütörtökre alapvetően felhős idő körvonalazódik kettős fronthatással, elszórtan, de sokfelé esővel, záporokkal, az ország keleti, délkeleti felén zivatarokkal, északnyugaton, északon hidegebb, keleten enyhébb hőmérséklettel.

- Pénteken is még térségünkben maradhat a hullámzó frontrendszer, így továbbra is változékony, elszórtan, időszakosan esőkkel is tarkított időre van kilátás.

- Szombatra – még jelentős bizonytalansággal, de – nyugodtabb, eseménytelenebb, vékonyodó, szakadozó felhőzet melletti szűrt napsütéses idő kialakulása látszik valószínűbbnek.