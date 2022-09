Reggel, délelőtt az éjszakai esők átterjednek a keleti országrészre is. Majd napközben, változó intenzitással, szünetekkel, de országszerte számítani kell esőre. Az ország déli felén várható a legtöbb, északnyugaton a legkevesebb csapadék. Az északnyugati határvidéken akár szárazon is telhet a nap.

Eleinte a Dunántúlon fúj élénk, gyakran erős lökésekkel is kísért északnyugati szél, másutt mérsékeltebb légmozgás a valószínűbb, majd délután, este országszerte felerősödik az északi szél. A legerősebb széllökések 60-70 km/óra köré ígérkeznek.

Tovább csökken a hőmérséklet, szerte az országban 20 fok alatt marad a maximum érték. Délnyugaton lesz a leghűvösebb, ott csak 1-2 fokkal 10 fok fölötti értékek várhatóak. A Dunántúlon kifejezetten hideg lehet, ott a hőmérséklet alig emelkedik 1-2 fokkal 10 fok fölé. Ez az átlagosnál 10 fokkal alacsonyabb hőmérséklet.

Éjszaka kelet felé vonul a csapadékot adó felhőzet, a Dunántúl felett szakadozó, csökkenő felhőzet várható eső nélkül. A Tiszántúl térségében hajnalban, reggel még várhatóan esik.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

péntek délután 15,

szombat reggel 12,

szombat délután 15,

vasárnap reggel 9 fok körül alakul.

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Vasárnap, a délnyugati országrész kivételével megerősödik az északnyugati szél, melyet viharos lökések is kísérhetnek. Előreláthatólag nyugat felől, fokozatosan mindenütt kisüt a nap. Keleten, északkeleten, a délelőtt első felében még tartósan eshet. Kisebb eső, zápor a szakadozott felhőzetből is lehet.

- A jövő héten, nagyjából péntekig az évszakos átlagnál több fokkal hűvösebb, gyakran szeles, változóan felhős, időszakosan napos, elszórtan, de országszerte előforduló záporokkal, átmeneti esőkkel tarkított időjárás a legvalószínűbb.