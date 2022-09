A napsütést időben és térben eltérően mérsékelten és erősebben felhős időszakok zavarják meg. Délelőtt többnyire a napsütés lesz túlsúlyban, az északkeleti megyék felett várhatóak ekkor is erősebben, tartósabban felhős időszakok, kisebb esők, záporok. A Tiszántúl térségében és a délkeleti határvidéken, szórványos záporok is kialakulnak, melyekre a délutáni időszakban van nagyobb esély. Másutt nem valószínű említést érdemlő csapadék. A hideg reggelt követően délutánra még 20 fok alatti maximumok ígérkeznek. Éjszaka általában gyengén felhős, csillagfényes idő következik. Az északkeleti megyék fölé húzódhat hajnalban vastagabb felhőzet, melyből itt-ott szemerkélés is kezdődhet. A derült tájakon ismét jelentősen lehűl a levegő, többfelé lehet 5 fok alatti hőmérséklet is hajnalban.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

szerda reggel 8,

szerda délután 18,

csütörtök reggel 7 fok körül alakul.

(forrás:eumet.hu)

Ugyan fronthatással nem kell számolni, de a sokévi átlagnál több fokkal hidegebb levegő áramlik hazánk fölé. Emiatt az ereink összehúzódnak, ezáltal rosszabb lesz a bőrünk vérellátottsága, amely hamar a bőr kiszáradásához vezet.

(forrás:met.hu)