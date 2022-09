Délután már országszerte borús idő lesz jellemző ismétlődő esőkkel, záporokkal. Az északkeleti országrészben hullik a legkevesebb, míg délen a legtöbb csapadék. A déli határszélen zivatarok is előfordulhatnak.

A szél többnyire mérsékelt erősségű lesz, a déli megyékben lehetnek élénkebb széllökések.

Az ország túlnyomó részén jelentősen lehűl az idő, keleten még 20 fok fölé várhatóak a maximum értékek.

Éjszaka borult marad az ég, és ismétlődő jelleggel, szórványosan újra és újra eleredhet az eső. Hajnaltól, a Nyugat-Dunántúl térségében erősödő északi szél támad.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

csütörtök délután 24,

péntek reggel 14,

péntek délután 17,

szombat reggel 11 fok körül alakul.

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Szombaton folytatódik az erősen felhős, borongós időjárás, ismétlődő esővel. Napközben kevesebb, majd éjszaka jelentősebb eső ígérkezik. A Dunántúlon megerősödik az É-i szél, keleten még mérsékelt marad a légmozgás. Tovább csökken a hőmérséklet, szerte az országban hűvösre fordul az idő. A Dunántúlon kifejezetten hideg lehet, ott a hőmérséklet alig emelkedik 1-2 fokkal 10 fok fölé. Ez az átlagosnál 10 fokkal alacsonyabb hőmérséklet.

- Vasárnap előreláthatólag mindenütt kisüthet a nap, de kisebb eső, zápor továbbra is lehet. Keleten, északkeleten a déli órákig még tartósan eshet, majd ott is kisüt a nap. Délnyugat kivételével megerősödik az ÉNY-i szél, melyet viharos lökések is kísérhetnek.

- A jövő hét első felében szeles, hűvös, változóan felhős-napos, elszórtan futó záporokkal tarkított időjárás a legvalószínűbb.