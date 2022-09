A nap nagy részén megyeszerte kisüthet a nap, de az átmeneti felhősödésekből elszórtan alakulhatnak ki futó záporesők. A délnyugati határszél kivételével ismét felerősödik az ÉNY-i szél. Az este, majd az éjszaka folyamán, mérséklődik a szél. Változóan, többnyire gyengén felhős égbolt mellett már csak elvétve fordulhat elő záporeső.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

hétfő reggel 9,

hétfő délután 16,

kedd reggel 8 fok körül alakul.

Az időjárás most a hidegfrontra érzékenyeket terheli meg különösképpen. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet. (forrás: met.hu)

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Kedden előreláthatólag mérsékelt, az ország ÉNY-DK irányú középső sávjában még élénk légmozgás lesz jellemző. Emellett több órás napsütésben szerte az országban lehet bízni, de erősen felhős időszakok is előfordulnak. Főként a déli óráktól szórványosan ismét kialakulhatnak záporok, sőt az ország keleti, északkeleti harmadán zivatarok is várhatók.

- Szerdán, csütörtökön, pénteken már kellemesebb idő valószínű, változó felhőzettel, napos időszakokkal, és már csak kevés helyen alakulhatnak ki záporesők, és a szél is többnyire mindenütt mérsékelt marad.

- Szombaton csapadékmentes, fátyolfelhős, szűrt napsütéses idő ígérkezik, vasárnap viszont borongós időben, kisebb eső is lehet. (forrás: eumet.hu)