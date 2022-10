A délelőtti időszakban néhol fátyolfelhőzet alakulhat ki. Csapadék nem érkezik. Gyenge vagy mérsékelt, változó irányú légmozgás lesz jellemző. A kifejezetten hűvös hajnali órákat követően napközben már többfelé 20 fok fölé melegszik a levegő. Este, éjjel is marad az többnyire összefüggő, változó vastagságú felhőzet. Csapadéktól továbbra sem kell tartani.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

kedd délután 17,

szerda reggel 10,

szerda délután 18,

csütörtök reggel 11 fok körül alakul.

A Köpönyeg előrejelzése szerint országosan a térkép szerint alakul az időjárás

Habár fronthatással nem kell számolni, a légkör magasabb szintjein zajló több fokos melegedés miatt az időjárás-változásokra különösen érzékenyen reagálóknál melegfronti hatások tapasztalhatók. Többek között fejfájás, teljesítőképesség-csökkenés, vérnyomásváltozás tapasztalható. (forrás: met.hu)

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

Előreláthatólag legalább a hét végéig nyugodt, eseménytelen, frontmentes idő kialakulása várható gyenge légmozgással, kellemes, egyre többfelé 20 fok feletti maximumhőmérséklettel. Éjszakánként erőteljesebb párásság, ködfoltok is kialakulhatnak, amik a délelőtt folyamán döntően feloszlanak.

- Csütörtökön is felettünk marad a változó vastagságú, időről-időre elvékonyodó felhőzet, melyen át időnkénti szűrt napsütés is előfordul. Gyenge, változó irányú légmozgás lesz jellemző.

- Pénteken napközben nagyobb eséllyel szakadozik fel, oszlik el a felhőzet, alakul ki zavartalanabb napsütés. Este ismét zártabb, de vékony felhőzet érkezhet fölénk. Csapadéktól továbbra sem kell tartani.

- Szombatra és vasárnapra is nyugodt, változóan napos-fátyolfelhős, szűrt napsütéses időre van kilátás országszerte 20 fok feletti maximumokkal. Most a vasárnap látszik naposabbnak, míg szombaton inkább fátyolfelhőzeten át szűrt napsütés a valószínűbb. (forrás: eumet.hu)