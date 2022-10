Somogy megyében, vasárnap és hétfőn is elsősorban a ködös, ködfelhős, szürke idő lesz a meghatározó, többfelé szitálással. Napközben ritkul, vagy megszűnik a köd, de nagyrészt borult, ködfelhős marad az ég. Szeszélyes eloszlásban, kis körzetekben, elsősorban a hegycsúcsokon, és a hegyvidék környezetében, leginkább a tegnapi és a tegnapelőtti mintához hasonlóan napsütéses területek is kialakulhatnak, ahol kis távolságon belül is válthatják egymást a szürkeség és a napsütés. A hőmérséklet a ködfelhőzet alakulásának megfelelően változik. A ködben, ködfelhőzet alatt 13-16, a napos tájakon az évszakhoz képest szokatlanul enyhe, 20 fok körüli maximum várható. A légmozgás gyenge marad. Éjszaka ismét terjeszkedő és a talaj közelében is sűrűsödő ködfoltokra kell számítani. A nyirkos, párás időben 10 fok köré hűl a levegő, a derültebb tájakon lehet ennél hidegebb.

Sűrűbb ködfoltokra, illetve ködszitálástól vizes, csúszós útszakaszokra is készülni kell ismét!

A jellemző hőmérséklet átlaga:

hétfő reggel 11,

hétfő délután 15,

kedd reggel 11 fok körül alakul.

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Kedden még országszerte folytatódik a már megszokott ködös, borongós, nyirkos, elvétve napsütéses időjárási helyzet.

- Szerdán egy gyenge hidegfront halad át felettünk, hatására a Dunántúlon már délelőtt, majd délután a középső országrészben is megélénkül az ÉNY-i szél, itt biztosan megszűnik a köd, és a nyirkos idő, elő-előbukkanhat a nap, keleten viszont nagyobbrészt megmaradni látszik a köd, és a ködfelhőzet, ott gyenge marad a légmozgás. Kisebb eső kezdetben a Dunántúlon, majd az északi, északkeleti megyékben lehet.