Kedden egy gyenge hidegfront vonul át felettünk északnyugat-keleti irányban. Hatására a délelőtti időszakban országszerte borongós idő lesz jellemző. Elszórtan, időszakosan kisebb eső, zápor is előfordul, de tartós, jelentős csapadék nem valószínű.



Délután, észak, északnyugat felől csökkenni kezd a felhőzet. Az északnyugati, északi országrészben egyre többfelé kisüthet a nap is, míg az ország délkeleti, déli felén napnyugtáig zömmel felhős marad az ég. Északkeleten délután is lehetnek záporok, sőt még az ég is megdörrenhet.

Enyhe idő ígérkezik, gyenge, a középső országrészben mérsékelt északnyugati széllel.

Az éjszaka gyenge légmozgás mellett már magas szintű felhőzet nélkül telik, de a talaj közelében párásság, ködfoltok képződnek. A ködfelhőzetből kisebb szitálás is előfordulhat.

A jellemző hőmérséklet átlaga (oC):

hétfő délután 20,

kedd reggel 14,

kedd délután 19,

szerda reggel 11 fok körül alakul.

Hidegfront vonul át éjszaka így az erre érzékenyeknél lgáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet. Tartós álmosságérzés is jelentkezhet. Forrás: met.hu

Az országos időjárás az alábbiak szerint alakul:

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Szerdán előreláthatólag a reggeli, délelőtti párás, zömmel szürke, foltokban szűrt napsütéses időt követően, NY felől egy melegfront vastagodó felhőzete húzódik az ország fölé. Számottevő eső várhatóan nem érkezik, csak szitálás fordul elő elvétve. Gyenge DNY-i szél fúj.