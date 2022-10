Somogy megyében szombat reggel, délelőtt eleinte napos időben bízhatunk, majd nyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet. Helyenként számítani lehet időszakos esőre. Éjjel nyugat felől fokozatosan vékonyodik, csökken a felhőzet. A szélcsendesebb, derültebb helyeken párásság, foltokban köd alakulhat ki.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

szombat reggel 8,

szombat délután 21,

vasárnap reggel 9 fok körül alakul.

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Vasárnap eleinte párás, foltokban ködös, ködfelhős idővel indulhat a nap, majd az elvékonyodó rétegfelhőzetet követően fátyolfelhős, szűrt napsütéses, az évszakhoz képest enyhe idő várható gyenge, vagy mérsékelt délies légmozgással.

- Hétfőn ugyancsak változó, zömmel vékony és szakadozott felhőzet melletti napsütés látszik valószínűnek. De reggel, délelőtt helyenként előfordulhatnak ködfoltok. A déli országrészben megélénkül a DDNY-i szél, ami további enyhülést hoz. Északon várható a hűvösebb, és a felhősebb idő.

- Kedden egy gyenge hidegfront vonulhat át felettünk. Emiatt erősen megnövekszik a felhőzet, és helyenként kisebb eső is előfordulhat. Délután északnyugat felől lecsökken a felhőzet, és kisüt a nap. Jelentősebb légmozgás nem valószínű, a hőmérséklet pedig csak kissé esik vissza, marad az évszakos átlagnál enyhébb idő.

- Szerdán előreláthatólag már egy melegfront érheti el hazánkat, emiatt lehet sok a felhő, és néhol kisebb eső, záporeső is kialakulhat. Gyenge délies szél fúj.

- A jövő hét második felében is maradni látszik a viszonylag nyugodt, jelentős légköri eseményektől mentes, évszakos átlagnál enyhébb, nagyrészt napos vagy mérsékelten felhős időjárás, de napról napra növekedhet a ködképződés valószínűsége.

Egy hullámzó frontálzóna miatt kettős fronthatás várható, ezért sokaknál tapasztalható fejfájás, koncentrációs-zavar, vérnyomás-ingadozás.

