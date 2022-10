Somogy megyében, szombaton és vasárnap is elsősorban a ködös, ködfelhős, szürke idő lesz a meghatározó, többfelé szitálással. Napközben ritkul, vagy megszűnik a köd, de nagyrészt borult, ködfelhős marad az ég. Szeszélyes eloszlásban, kis körzetekben, elsősorban a hegycsúcsokon, és a hegyvidék környezetében derült, napsütéses területek is kialakulhatnak, ahol kis távolságon belül is válthatják egymást a szürkeség és a napsütés. A hőmérséklet a ködfelhőzet alakulásának megfelelően változik. A ködben, ködfelhőzet alatt 15-16, a napos tájakon az évszakhoz képest szokatlanul enyhe, 20 fok körüli maximum várható. A légmozgás gyenge marad.

Éjszaka ismét terjeszkedő és a talaj közelében is sűrűsödő ködfoltokra kell számítani. A nyirkos, párás időben 10 fok köré hűl a levegő, a derültebb tájakon lehet ennél hidegebb.

Sűrűbb ködfoltokra, illetve ködszitálástól vizes, csúszós útszakaszokra is készülni kell!

A jellemző hőmérséklet átlaga:

vasárnap reggel 11,

vasárnap délután 16,

hétfő reggel 12 fok körül alakul.

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Előreláthatólag keddig eltart a jelentősebb légköri eseményektől, frontoktól mentes, párás, sokfelé ködfelhős, ködös, de az évszakos átlagnál enyhébb időjárás.

A szürke, borongós időjárás lesz a meghatározó. A nappali időszakban vékonyodó ködfelhőzet mellett csak kevés helyen lehet napsütés. A magasabb hegycsúcsok általában kiemelkednek a ködfelhőzetből, de idővel azokat is teljesen belepheti a ködtenger.

A tartósan ködös, borongós helyeken a hőmérséklet is alacsonyabban, a tartósabban napos tájakon viszont 20 fok közelében vagy a körül alakul, tetőzik.

- Jövő hét szerdára körvonalazódik egy hidegfront érkezése széllel, ami előreláthatólag kisöpri a ködöt és a ködfelhőzetet. A front felhőzetéből csak kevés helyen fordulhat elő kisebb eső, jelentős csapadékot tehát nem hoz, de különösebben lehűlést sem tapasztalhatunk majd.



Fronthatás nem várható, de légkör magasabb szintjein melegedés zajlik, miközben folytatódik a szürke, lehangoló idő. A fokozottan érzékenyek körében előfordulhat fáradtságérzet, teljesítőképesség-csökkenés.