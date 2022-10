Az északi országrészben lehet elvétve rövid szemerkélés, de számottevő mennyiségű csapadék nem hullik. A korábbi napokhoz képest kevesebb, szűrtebb napsütés valószínű, az is elsősorban a déli országrészben.

Gyenge, a keleti térségben olykor kissé élénkebb ÉK-i légmozgás lesz jellemző.

A hőmérsékletben sem várható változás, továbbra is 20 fok köré emelkedik a maximum érték.

Éjszaka már túlnyomórészt derül, csillagfényes égbolt várható. Párásodhat a levegő, elszórtan ködfoltok is képződhetnek. Gyenge lesz a légmozgás.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

kedd délután 20,

szerda reggel 10,

szerda délután 19,

csütörtök reggel 10 fok körül alakul.

Számottevő fronthatás továbbra sem terheli szervezetünket. Napközben több-kevesebb napsütésre, kellemes őszi időre számíthatunk. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik. Amennyiben mégis jelentősebb egészségügyi panaszokat észlelnek magukon, keressék fel a háziorvosukat, mert a rossz közérzet, betegség hátterében valószínűleg nem az időjárás áll. forrás: koponyeg.hu

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Csütörtökön a hajnali párásság eloszlását követően túlnyomóan napos idő következik gyenge fátyolfelhőzettel, csapadék nélkül. Este, éjjel nyugat felől felhősödés kezdődhet.

- Pénteken előreláthatólag egy gyenge hidegfront haladhat át felettünk NY-K irányban. Jelentős változást nem hoz. Egy vastagabb felhősáv keresztezi az országot a nap folyamán, pár órás erősebben felhős időt okozva. Délelőtt keleten, délután nyugaton süt ki a nap. A felhőzetből itt-ott lehet szemerkélés, de jelentős eső sehol sem valószínű.

- Szombaton egy újabb, változó vastagságú, előreláthatólag többnyire vékony, áttetsző felhőzet keresztezi térségünket. Inkább a délután folyamán van esélye erőteljesebb napsütésnek.

- Vasárnapra egyelőre zömmel napos, gyengén felhős-fátyolfelhős idő ígérkezik.

- Jövő hét első felében is hasonló, jelentős légköri eseményektől mentes, nyugodt, változóan napos-felhős, őszi idő valószínű 20 fok körüli maximum hőmérséklettel. forrás: eumet.hu