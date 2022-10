Eső nem várható. A hőmérséklet kifejezetten kellemesen alakul. Éjszaka vastagszik felettünk a magas szintű felhőzet, emiatt enyhébbnek ígérkezik a hajnal.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

péntek reggel 8,

péntek délután 21,

szombat reggel 8 fok körül alakul.

A Köpönyeg előrejelzése szerint országosan a térkép szerint alakul az időjárás

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Szombaton is marad a kellemes, vénasszonyok nyara jellegű időjárás, de estére egy gyenge hidegfront éri el hazánkat, aminek hatására az északnyugati határszélen előfordulhat este gyenge zápor, és először a Dunántúlon, majd hajnalban keleten is megerősödik az É-i szél.

- Vasárnap zömmel napos, keleten délelőtt még szeles idő ígérkezik. A hőmérséklet körülbelül 2 fokot esik vissza a szombatihoz képest.

- Előreláthatólag a jövő hét első felében nyugodt, eseménytelen, frontmentes, napos, illetve változóan felhős idő ígérkezik, általában gyenge, vagy mérsékelt légmozgással, kellemes, sokfelé 20 fok feletti maximum hőmérséklettel. Éjszakánként erőteljesebb párásság, ködfoltok is kialakulhatnak, amik a délelőtt folyamán döntően feloszlanak. (forrás: eumet.hu)