Vasárnap reggel még sok felhő lehet felettünk, de már délelőtt nagyrészt lecsökken, eloszlik a felhőzet. A déli országrészben változékony időjárás várható, míg északon szikrázóan napos marad az idő.



Délelőtt, a Duna-Tisza közének kivételével élénk, olykor erős lökésekkel is kísért északi szél fúj, majd először a Dunántúlon, délután keleten is mérséklődik a légmozgás. A hőmérséklet körülbelül 2 fokot esik vissza a szombatihoz képest, de a napsütés miatt, a szél legyengülését követően kellemes lesz a hőérzet.

Éjszaka a déli térség felett is eloszlik a felhőzet. Derült, csillagfényes idő következik. Gyenge, hajnalban, északnyugaton kissé élénkebb kelet-délkeleti szél fúj.

A jellemző hőmérséklet átlaga (oC):

szombat délután 20,

vasárnap reggel 12,

vasárnap délután 20,

hétfő reggel 8 fok körül alakul.

Az időjárás a hidegfrontra érzékenyeket terhelheti meg. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet. A reflexidő megnyúlhat, a cselekvési reakció késhet, tartós álmosságérzés jelentkezhet. Forrás: met.hu

A Köpönyeg előrejelzése szerint országosan a térkép szerint alakul az időjárás.

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Hétfőn délelőtt az éjjel itt-ott képződött párásság eloszlik, kisüt a nap. Napközben már jellemzően napos vagy gyengén fátyolfelhős idő lesz jellemző. A déli órákra 20 fok köré, délen a fölé melegszik a levegő. Éjjel, délnyugat, nyugat felől mérsékelt vastagságú, szakadozott felhőzet húzódhat az ország fölé. Hajnaltól elvétve lehet szemerkélés.

Forrás: eumet.hu