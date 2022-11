Előfordulhatnak ködös részek, de időszakosan kisüthet a nap is. A változó felhőzetből elvétve kisebb zápor is lehet. Éjszaka eleinte borongós idő várható, néhol kisebb esővel, majd vékonyodik, felszakadozhat a felhőzet. Ködfoltok alakulhatnak ki.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

szerda reggel 10,

szerda délután 15,

csütörtök reggel 9 fok körül alakul.

Az időjárás most a hidegfrontra érzékenyeket terheli meg különösképpen. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet. (forrás: met.hu)

A Köpönyeg előrejelzése szerint országosan a térkép szerint alakul az időjárás.

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Csütörtökön változóan felhős-napos, illetve borongós ködfelhős, ködös tájak váltakoznak. Ez a kettősség lehet a meghatározó. Számottevő csapadék nem hullik, de a ködfelhőzetből szitálás előfordulhat. Estétől megélénkül, északnyugaton meg is erősödik a DK-i szél.

- Pénteken egy mediterrán ciklon éri el hazánkat, emiatt országszerte borult lesz az ég, és az ország nyugati részén esőre, a határszélen jelentős esőre kell számítani. Keleten számottevő csapadék nem hullik. Többfelé megélénkül a Dk-i szél.

- Most úgy néz ki, hogy szombaton is inkább nyugaton, a Dunántúlon várható csapadékos időjárás, keleten továbbra sem valószínű említést érdemlő eső, de erősen felhős, borongós időre van ott is kilátás. Nyugaton már alaposan lehűl a levegő, keleten azonban még enyhe marad az idő. A nyugati megyékben erős É-i szél fúj.

- Vasárnap észak felől fokozatosan vékonyodik, csökken a felhőzet, kisüt a nap. Említést érdemlő eső már nyugaton sem hullik. Az eleinte nyugaton még erős É-i szél napközben fokozatosan mérséklődik. (forrás: eumet.hu)