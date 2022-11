Éjszakára lecsökken a felhőzet, így a derült ég hatására sokfelé alakulhat ki sűrű köd.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

szombat reggel 6,

szombat délután 13,

vasárnap reggel 4 fok körül alakul.

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. Napközben több-kevesebb napsütésre, kellemes őszi időre számíthatunk. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik. Amennyiben mégis jelentősebb egészségügyi panaszokat észlelnek magukon, keressék fel a háziorvosukat, mert a rossz közérzet, betegség hátterében valószínűleg nem az időjárás áll. forrás: koponyeg.hu

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Vasárnap, hétfőn és kedden a köd, a párásság, a szürke borongós idő lesz egyre inkább a meghatározó, de helyenként napsütésre is számíthatunk. A ködfelhőzetből, ködből bárhol lehet szitálás, jelentős eső, illetve front viszont nem érkezik.

- Szerdától már frontok érik el térségünket, emiatt ködfelhőzettől függetlenül is a hét legvégéig borongós időszakra készülhetünk, gyakori, kisebb esőkkel, szemerkélésekkel. Általában nem lesz jellemző a szél, így továbbra is számítani kell kisebb és kiterjedtebb ködfoltokra egyaránt. A hőmérséklet napról napra csökken. forrás: eumet.hu