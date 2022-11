Megélénkül a szél, ami helyenként felszaggathatja a ködfelhőzetet és kisüthet a nap. Napsütésre legnagyobb esély északnyugaton és délnyugaton van. Ahol tartós napsütés lesz, ott a hőmérséklet igen magasra, 20 és 24 fok közé emelkedik, a tartósan ködös területeken viszont maradnak a 13-17 fok közötti maximumok. Éjszaka már egy gyenge hidegfront halad át felettünk, hatására északnyugaton élénkül meg az ÉNY-i szél. Ott tovább tisztul az idő, keleten viszont valószínűleg nem változik a ködhelyzet.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

kedd reggel 10,

kedd délután 16,

szerda reggel 12 fok körül alakul.

A hidegfrontra érzékenyeknél fejfájás, migrén jelentkezhet. (forrás: met.hu)

A Köpönyeg előrejelzése szerint országosan a térkép szerint alakul az időjárás.

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Szerdán, eleinte többfelé lehet ismét ködös az idő, majd a nap folyamán, inkább délutántól a Dunántúlon megélénkül az ÉNY-i szél, majd estére a középső országrészben is. Ezzel együtt már nagy területen szűnik meg a köd, illetve tűnik el a ködfelhőzet, és napközben előbukkanhat a nap. A változó felhőzetből főként a Dunántúlon fordulhatnak elő kisebb záporok, éjszaka viszont északkeleten is lehet kisebb eső, zápor. Legtovább keleten maradhat meg a köd.

- Csütörtökön egy melegfronthoz tartozó magas szintű felhőzet érkezik fölénk, de a köd, és a ködfelhőzet is nagyobb területre újból kiterjedhet délkelet felől, így ez a kettősség, a szűrt napsütés, és a nyirkos, ködös, borongós idő lehet a meghatározó. Számottevő csapadék viszont nem hullik, de a ködfelhőzetből szitálás előfordulhat. Estétől megélénkül, északnyugaton meg is erősödik a DK-i szél.

- Pénteken és szombaton előreláthatólag egy mediterrán ciklon okoz borongós, országszerte esős időjárást. Pénteken főként a Dunántúlon, szombaton keleten, északkeleten várható tartósan esős idő. Sokfelé hullhat jelentős mennyiségű csapadék, és pénteken még csak nyugaton, szombaton már országszerte megerősödik, illetve viharossá fokozódik az É-ÉNY-i szél. Ezzel együtt már jelentősebb lehűlés is érkezik, addig viszont nem változik számottevően a hőmérséklet, legalábbis a talaj közelében, a ködös területekhez képest nem. Szombaton a Dunántúl felett már lecsökkenhet a felhőzet, így ott már számottevő csapadék sem valószínű.

- Vasárnap változóan felhős-napos, száraz, az évszakos átlagnak nagyjából megfelelő hőmérsékletű időjárás a legvalószínűbb. (forrás: eumet.hu)