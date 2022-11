A Dél-Dunántúlon és a Duna-Tisza közén várható a legtöbb csapadék. Az esti órákban még sokfelé esik intenzíven, majd éjszaka elgyengül, többnyire megszűnik a csapadék. Marad viszont az erősen felhős égbolt, csak kis körzetekben, átmenetileg vékonyodhat a felhőtakaró. A Dunántúlon erős marad a szél, másutt mérsékelt légmozgás várható.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

péntek délután 13,

szombat reggel 8,

szombat délután 10,

vasárnap reggel 9 fok körül alakul.

Térségünk fölött található hullámzó frontálzóna miatt mind a hideg- mind pedig a melegfrontra érzékenyek szervezetét megterheli az időjárás. Ezért sokaknál tapasztalható fejfájás, koncentrációs-zavar, vérnyomás-ingadozás. A közlekedésben résztvevők részéről fokozott óvatosság szükséges, ugyanis a megnövekedő reakcióidő közvetett módon hozzájárulhat a balesetek kialakulásához. (forrás: met.hu)

A Köpönyeg előrejelzése szerint országosan a térkép szerint alakul az időjárás.

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Vasárnap fokozatosan vékonyodik, itt-ott felszakadozik, lecsökken a felhőzet. Elszórtan, nagyobb eséllyel az Alföld térségében és az Észak-Dunántúlon kisüthet a nap is. Számottevő csapadék ezen a napon már nem esik. Eleinte nyugaton még erős É-i szél fúj, majd napközben ott is mérséklődik a légmozgás. Továbbra is keleten valószínű az enyhébb, nyugatabbra a hűvösebb idő.

- Hétfőn reggel még erősebben felhős időben elszórtan lehet átmeneti szemerkélés, majd délelőtt, nyugat felől csökkenő felhőzet melletti változó, szűrt, időszakos napsütés kialakulása körvonalazódik.

- Keddtől a hét végéig növekvő előrejelzési bizonytalansággal, de jelentős légköri eseményektől és frontoktól mentes idő kialakulása ígérkezik. A magasban várhatóan érkező enyhébb levegő hatására azonban ismét nő a ködhajlam, így ismét kialakulhat szürke, ködfelhőzet, mely szeszélyes eloszlásban tud elvékonyodni a nappali időszakban. Napos, enyhe és tartósan párás, rétegfelhős, hűvösebb területek váltakozása a legvalószínűbb., rétegfelhős, hűvösebb területek váltakozása a legvalószínűbb. (forrás: eumet.hu)