Somogy megyében vasárnap fronthoz kapcsolódó felhőzet nem lesz felettünk, ugyanakkor az éjszaka kialakult köd és ködfelhőzet helyenként tartósan is megmaradhat. Szeszélyes területi eloszlásban várható enyhe napsütés, illetve tartós köd, szürke, hideg idő egyaránt. A légmozgás általában gyenge, vagy mérsékelt marad (délnyugaton, valamint északnyugaton kissé megélénkülhet).

Éjszaka újabb ködfoltok alakulhatnak ki, illetve a meglévők terjeszkednek.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

vasárnap reggel 4,

vasárnap délután 13,

hétfő reggel 4 fok körül alakul.

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Hétfőn és kedden a köd, a párásság, a szürke borongós idő lesz sok helyen a meghatározó, de helyenként, nagyobb eséllyel nyugaton napsütésre is számíthatunk. A ködfelhőzetből, ködből bárhol lehet szitálás, kedden néhol kisebb eső is.

- Szerdától már frontok érik el térségünket, emiatt ködfelhőzettől függetlenül is erősen felhős, borongós időszakra készülhetünk, több alkalommal esőkkel, szemerkélésekkel. Csütörtökön megélénkül az északkeleti szél, mely lehűlést hoz. Pénteken az esőt helyenként havas eső, átmeneti hóesés válthatja fel. Anticiklon határozza meg térségünk időjárását, ezért fronthatással nem kell számolni.