Szerdán folytatódik az enyhülés. Reggel a Dunántúl fölé vastagodó felőzet sodródik, míg a középső és keleti térségben párás, ködfoltos, szűrt napsütéses idő lesz eleinte még a jellemző.



Napközben nyugatról kelet felé terjeszkedik a vastagabb felhőzet. A déli órákra a középső, majd délután a keleti országrész fölött is beborul az ég. Késő délután, este, nyugaton már lehet szitáló eső is. Általában gyenge délkeleti légmozgás mellett a déli országrészben érezhetően megenyhül az idő. Éjjel gyenge nyugati és északnygati légmozgás várható. Zömmel erősen felhős égbolt mellett itt-ott, nagyobb eséllyel délnyugaton, délen kisebb eső is eshet.

Forrás: Köpönyeg.hu

A jellemző hőmérséklet átlaga (oC):

kedd délután 2,

szerda reggel -2,

szerda délután 4,

csütörtök reggel 2 fok körül alakul.

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik. A fagyos idő és a megélénkülő szél miatt az arra érzékenyeknél fejfájás, a mozgásszervi betegségekben szenvedőknél ízületi fájdalom jelentkezhet. Forrás: Köpönyeg

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Csütörtökön eleinte borongós idő valószínű elvétve szemerkéléssel, majd napközben fokozatosan vékonyodó, délután itt-ott felszakadozó felhőzettel. Az északi országrészben lehet napközben is szemerkélés. Tovább enyhül az idő.

Forrás: eumet.hu