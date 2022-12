Somogy megyében csütörtökön a szerdaihoz hasonlóan erősen felhős, borongós időre van kilátás, helyenként rövid, szűrt napsütéses időszakokkal. Estig csak elvétve fordulhat elő jelentéktelen csapadék. Gyenge, vagy mérsékelt délies szél fúj. Estétől mediterrán ciklon csapadékzónája éri el hazánkat délnyugat felől, emiatt egyre többfelé kell számítani jelentős mennyiségű esőre. Nyugaton és északon a határ mentén néhol, elsősorban a hegyekben átválthat az eső havas esőbe, esetleg hóba. Reggelre a Dunántúlon megszűnik a csapadék.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

csütörtök reggel -1,

csütörtök délután 3,

péntek reggel 1 fok körül alakul.

Meleg fronthatás várható, emiatt az arra érzékenyek körében erősödhet a fejfájás, nehézkessé válhat a koncentráció, fáradtságérzet jelentkezhet.

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Pénteken napközben keleten is fokozatosan elgyengül a csapadék. Nyugaton viszont ismét számítani lehet többfelé kisebb esőre. Délkeleten a megerősödő déli szél hatására +10 - +11 fokig is emelkedhet a hőmérséklet, miközben északnyugaton csak +2 fok körül tetőzik. Az esti órákban nyugaton, északnyugaton megjelenhet a hó. Az éjszaka folyamán fokozódik a csapadéktevékenység, ismét egyre többfelé várható jelentős mennyiségű csapadék. Ennek zöme esőnek ígérkezik, de a zóna nyugati, északnyugati oldalán havas eső, havazás is valószínű, ez a halmazállapotváltás pedig ahogy halad a csapadékzóna kelet, északkelet irányába, úgy helyeződik át.