Erős, néha viharos lökésekkel kísért szél fúj. Előreláthatólag csak egy árnyalatnyit csökken a hőmérséklet, bár északkeleten, ahol eddig sem érezhették jelentősen az enyhülést az ottélők, ott ezen a napon tovább emelkedhet a hőmérséklet a hétfőihez képest. Országos viszonylatban is, továbbra is az átlagosnál jóval enyhébb időben lesz részünk. Reggel még sok felhő mellett többfelé lehet eső, záporeső, majd északnyugat felől csökken a felhőzet, és egyre nagyobb területen kisüt a nap. Legtovább délen marad borongós az idő. Éjszaka általában kevés felhő, csillagfényes idő ígérkezik. Legyengül a szél, emiatt néhol kialakulhatnak ködfoltok.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

kedd reggel 6,

kedd délután 9,

szerda reggel 0 fok körül alakul.

Az időjárás most a hidegfrontra érzékenyeket terheli meg különösképpen. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet. Az idegrendszer ingerlékenysége gyakran csökken ilyen időjárási helyzetekben, ezért a reflexidő megnyúlhat, a cselekvési reakció késhet, emiatt a közlekedésben résztvevőktől fokozott figyelem szükséges. Tartós álmosságérzés jelentkezhet. A vércukorszint alacsonyabbá válhat. A test szöveteinek pH-ja enyhén lúgos irányba tolódik el, ezért vizenyősebbé, ödémásabbá válik a szervezet. Ez az ízületi fájdalmak, valamint a reumatikus panaszok fokozódását is eredményezi. A hangulatunkban bekövetkező változások is a front számlájára írhatók, hidegfrontnál ugyanis introvertáltabbá válhatunk. A felső légúti hurutos megbetegedések száma megnőhet hidegfronti hatásnál, számítani lehet asztmatikus rohamok fellépésére. Halmozottabban észlelhetők az allergiás betegségek, illetve tünetek is. (forrás: met.hu)

A Köpönyeg előrejelzése szerint országosan a térkép szerint alakul az időjárás.

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Szerdán és csütörtökön már hűvösebb idő lesz, de csütörtökön újból enyhülés kezdődik. Gyenge vagy mérsékelt D-ies légmozgás és változó felhőzet, illetve napos időszakok, de helyenként makacs párásság, köd lehet a jellemző.

- Pénteken is hasonló idő ígérkezik, de a változó felhőzetből elvétve előfordulhat kisebb eső, és tovább emelkedik a hőmérséklet. Délen újból előfordulhatnak +11 - +13 fokok.

- Az év utolsó napja, és a jövő év első napjai sem ígérnek jelentős változást. Napsütéses, változóan felhős enyhe, illetve borongós, ködös, hűvös területek egyaránt előfordulhatnak az országban. Számottevő csapadék nem valószínű. (forrás: eumet.hu)