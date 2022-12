A legkevesebb csapadék az északnyugati megyékben valószínű. Egész nap borult marad az ég.

A napközben élénk É-ÉNY-i szél estétől tovább erősödik. Szintén estétől a Dunántúlon az elgyengülő eső, fokozatosan havas esőbe, gyenge havazásba mehet át, de most úgy néz ki, hogy jelentősebb hó nem valószínű. Reggelre már délen és keleten is elgyengül, többfelé meg is szűnik a csapadék, többnyire az eső. Erős lehűlés veszi kezdetét.

A jellemző hőmérséklet átlaga (oC):

szombat reggel 2,

szombat délután 4,

vasárnap reggel 0 fok körül alakul.

Kettős fronthatás terheli szervezetünket. A melegfrontra érzékenyekre gyakorol kifejezettebb stresszt az időjárás. Sokaknál jelentkezhet fejfájás, fáradtságérzet, álmatlanság, csökkenhet a teljesítőképességük. A szív-és érrendszeri betegeknél gyorsabbá válhat a szívműködés, emelkedhet a vérnyomás, emiatt is nőhet a vérzésre való hajlam (agyvérzés) és gyakoribbá válhatnak az embóliák, vérrögös elzáródások (szívinfarktus). A megfigyelések szerint a hidegfrontra érzékenyeknél a görcsös panaszok fokozódnak, egyre erősödő fejfájás alakulhat ki, valamint a stroke kialakulásának kockázata is fokozottabb lehet. Az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet és a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek. forrás: koponyeg.hu

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Vasárnap a nap első felében csak kevés csapadék fordulhat elő. Délután azonban eleinte a középső országrészben, majd keleten is havazás kezdődhet. Néhol átmeneti havas eső, eső is előfordulhat. A Dunántúlon számottevő csapadék nem valószínű, ott erős, viharos ÉNY-i szél fúj. Reggelre keleten is elgyengül, megszűnik a hóesés, többfelé felszakadozik, elvékonyodik a felhőzet.

- Hétfőn még nagyobbrészt erősen felhős időre készülhetünk, az északnyugati szélcsatornában erős ÉNY-i széllel. Elsősorban északkeleten és a délnyugati határvidéken előfordulhatnak futó hózáporok, de másutt sincs kizárva. A hőmérséklet országszerte fagypont körül alakul.

- Keddre már sokat szelídül az idő, naposra fordul. Csak északkeleten lehet még gyakori a felhős időszak, ott elszórtan még mindig lehetnek átfutó hózáporok, de csak kis mennyiségben.

- Szerdán előreláthatólag újabb mediterrán ciklon hatására, újból beborulhat az ég, és egyre többfelé kezdődhet havazás, havas eső. Az előrejelzés bizonytalansága azonban itt már nagy. forrás: eumet.hu