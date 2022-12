Somogy megye térségében pénteken is erősen felhős égbolt lesz jellemző szerte az országban, csak rövid időszakokra vékonyodhat, szakadozhat a felhőzet. Délelőtt keleten még sokfelé esik tartós, kiterjedt eső, miközben a nyugati és középső országrészben nagyobbrészt megszűnik a csapadék, bár szórványos esők, záporok ott is lehetnek. Délutánra keleten megszűnik a tartós eső. Országszerte borongós égbolt és elszórtan eleredő záporok várhatóak.

Jelentős hőmérsékleti különbség alakulhat ki az országon belül: délkeleten, délen a megerősödő déli szél hatására +10 fok köré is emelkedhet a hőmérséklet, miközben északnyugaton csak +3 fok körül tetőzik a nappali felmelegedés. Az esti órákban északi széllel érkező hidegfront hatására, nyugaton, északnyugaton a szórványos csapadékban már megjelenhet a havas eső, hó. Másutt egyelőre az eső a valószínűbb. Az éjszaka folyamán fokozódhat a csapadéktevékenység. Északnyugat felől, kelet felé áthaladó csapadéksáv keresztezi az országot. A csapadék halmazállapota a zóna nyugati oldalán havazásnak, míg a keleti oldalán esőnek, havas esőnek ígérkezik. A halmazállapotváltás határa, ahogy halad a csapadékzóna kelet, északkelet irányába, úgy helyeződik át ugyancsak kelet felé.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

péntek reggel 1,

péntek délután 6,

szombat reggel -1 fok körül alakul.

Az ország nagyobb részén még meleg fronthatás várható, de északnyugat felől megkezdődik a hideg levegő beáramlása, így az ott élőknél már inkább hidegfronti panaszok jelentkezhetnek. Sokaknál tapasztalható fejfájás, koncentrációs-zavar, vérnyomás-ingadozás. A közlekedésben résztvevők részéről fokozott óvatosság szükséges, ugyanis a megnövekedő reakcióidő közvetett módon hozzájárulhat a balesetek kialakulásához.

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Szombaton is még marad a zömében borongós időjárás. Délkeleten, keleten eleinte még sokfelé eshet vegyes halmazállapotú csapadék, északabbra hó, havas eső, délebbre inkább eső. Megélénkül, a Dunántúl térségében és északkelten felerősödik az É-i szél. Délután, nyugat felől egyre nagyobb terület felett vékonyodik, szakadozik a felhőzet, itt-ott előbújhat a nap.

- Vasárnap reggel erősebb, -5 fok alatti fagyokkal kell számolni, majd frontmentes, nyugodt, eleinte pára- és ködfoltos, majd napos-fátyolfelhős, hideg idő a legvalószínűbb.