Közben délután már délen is csökken a felhőzet észak, északnyugat felől.

Északon élénk északnyugati szél fúj, délebbre mérsékeltebb lesz a légmozgás.

Éjjel délnyugat felől újabb felhősödés, és a Dunántúlon kisebb esők, a hajnali, reggeli órákban pedig havas eső, kisebb havazás is várható, de csak kis mennyiségben. Északkeleten kevesebb lehet a felhő, ott ködfoltok alakulhatnak ki.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

szerda reggel 2,

szerda délután 6,

csütörtök reggel 1 fok körül alakul.

Gyenge hidegfronti hatás terheli szervezetünket, mely különösen megviselheti az időseket és a krónikus betegeket. Az arra érzékenyeknél fejfájás, alvászavar, fáradékonyság jelentkezhet, továbbá fizikai és szellemi teljesítő képességünk is romolhat. Ennek köszönhetően sokaknál figyelmetlenség, koncentrációs zavar jelentkezhet, ami növeli a balesetek előfordulásának kockázatát. A szív-és érrendszeri betegeknek különösen megterhelő ez az időjárási helyzet. Náluk jellemzően vérnyomás-ingadozás, szédülékenység alakulhat ki. (forrás: koponyeg.hu)

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Csütörtökön is nagyobbrészt erősen felhős idő ígérkezik, de rövid időszakokra kisüthet a nap. Kisebb eső, a Dunántúlon és északon helyenként havas eső, hószállingózás, kisebb havazás is előfordulhat.

- Pénteken és szombaton előreláthatólag mediterrán ciklon okozhat országszerte borongós időt, és jelentős mennyiségű esőt. Pénteken, fent északon ismét előfordulhat havas eső, havazás is.

- Vasárnap már nagy bizonytalansággal, napközben átmeneti csapadékszünet valószínű, majd estétől télies fordulatot vehet időjárásunk. Délnyugat felől újabb kiadós csapadékmező érheti el hazánkat, melyből kezdetben eső, nyugaton már havazás, majd nyugat felől kelet felé terjeszkedve az esőt fokozatosan az egész Dunántúlon, sőt, reggelig már a Duna-Tisza közének egy részén is havazás válthatja át. Közben a Dunántúlon viharossá fokozódik az ÉNY-i szél, és ez hajnalban a hőmérséklettől függően már erős hófúvást okozhat! Erős lehűlés veszi kezdetét.

- Hétfőn, a kedd reggeli modellfutások alapján téli időre számíthatunk erős, viharos ÉNY-i széllel, többfelé napközben is fagypont alatti hőmérséklettel. A keleti, északkeleti országrészben is havazás válthatja fel az addigi esőt, és csökken a hőmérséklet. A csapadékzóna fokozatosan az ország északkeleti felére, harmadára terjedhet át, így inkább északon, északkeleten lehet számítani napközben további havazásra, délen és nyugaton megszűnik a hóesés. Azonban vegyük figyelembe, hogy itt már nagyon bizonytalanok a számítások. A napok előre haladtával egyre pontosabban lehet majd látni ezt a helyzetet. (forrás: eumet.hu)