Csapadéktól nem kell tartani. Északnyugaton megélénkül a délkeleti szél, másutt gyenge, vagy mérsékelt marad a légmozgás.

Éjszaka is hasonló időben lehet részünk, erősen felhős és csillagfényes területek, valamint időszakok váltakoznak. Kismértékben gyengül az éjszakai fagy.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

hétfő reggel -2,

hétfő délután 2,

kedd reggel -2 fok körül alakul.

Fronthatás nem terheli szervezetünket. Az arra érzékenyeknél hidegfronti hatásra jellemző tünetek jelentkezhetnek: feszültebbek, idegesebbek lehetnek, romolhat a koncentrációképességük, ami a balesetveszélyt is fokozza. A megfigyelések szerint ilyenkor a görcsös panaszok fokozódnak, egyre erősödő, görcsös fejfájás alakulhat ki. Az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet és a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek. A párás, ködös idő a krónikus légúti betegeknek sem kedvez, panaszaik és tüneteik felerősödhetnek. forrás: koponyeg.hu

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Kedden még folytatódik a frontmentes, változóan napos-felhős, de néhol már ködös, párás, borongós időjárás is lehet.

- Szerdán napközben, a kezdeti helyenkénti napsütést követően, nyugat felől már vastagabb felhők sodródnak fölénk, és itt-ott előfordulhat jelentéktelen eső is. Emellett tartós ködfoltok, illetve ködfelhőzet is bárhol jelen lehet az országban. Érezhetően, különösen délen enyhül az idő.

- Csütörtökön további jelentős enyhülés, és ahogy olvashatják, hidegfront okozhat az ország középső táján erős ÉNY-i szelet, illetve egyre nagyobb területen napsütést. Néhol azonban a szélcsendes helyeken megrekedhet a köd és a ködfelhőzet. Ott, ahol kisüt a nap, és feltámad a szél, a maximum hőmérséklet +7, +8 fok is lehet.

- Pénteken, szombaton erősen felhős, borult ég mellett, helyenként előfordulhat eső, de pénteken az északi hegyekben átmeneti havas eső, hó is lehet. Folytatódik az enyhülés.

- A Karácsony napsütéses és felhős időt egyaránt, erős ÉNY-i szelet, elszórtan esőt, futó záporokat, és szinte tavaszias +10 fok feletti enyhe időt ígér. Az sem kizárt, hogy valahol az országban megdörren az ég.

- Karácsonyt követően lehűlni látszik az idő. forrás: eumet.hu