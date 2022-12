Szombaton többnyire erősen felhős, borongós idő lesz jellemző, csak késő délutántól vékonyodhat számottevő mértékben a felhőzet.



Elszórtan, időszakosan, de szerte az országban előfordul szemerkélés, kisebb eső, a déli térségben rövid, de hevesebb záporeső is lehet délután.

Szenteste tovább csökken, vékonyodik a felhőtakaró. Eleinte a déli, délnyugati térségben még előfordulhat kisebb eső, de ez is megszűnik. Mérséklődik, majd legyengül a szél is.

Éjjel szélcsendes, változóan felhős-csillagfényes-párás, ködfoltos időre van kilátás.

A jellemző hőmérséklet átlaga (oC):

péntek délután 10,

szombat reggel 6,

szombat délután 10,

vasárnap reggel 6 fok körül alakul.

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik. A melegfrontra érzékenyekre gyakorolhat kifejezettebb stresszt az időjárás. Az arra érzékenyeknél jelentkezhet fejfájás, fáradtságérzet, álmatlanság, csökkenhet a teljesítőképességük. A szív-és érrendszeri betegeknél gyorsabbá válhat a szívműködés, emelkedhet a vérnyomás, emiatt is nőhet a vérzésre való hajlam (agyvérzés) és gyakoribbá válhatnak az embóliák, vérrögös elzáródások (szívinfarktus) is. Forrás: koponyeg.hu

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Karácsony mindkét napján kora tavasziasan enyhe időjárás várható változó, időről-időre felszakadozó, majd ismét vastagodó felhőzettel, időszakos napsütéssel. Számottevő csapadék hétfő estig nem valószínű, bár elvétve nem kizárható rövid szemerkélés előfordulása.

Forrás: eumet.hu