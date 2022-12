Kisebb eső elszórtan, de országszerte előfordulhat, illetve a Dunántúlon és északon helyenként havas eső, hószállingózás, kisebb havazás is kialakulhat a nap folyamán.

Mérsékelt DKK-i irányú légmozgás lesz jellemző.

Éjszaka is marad a borús időjárás. Országszerte lehetnek időszakosan gyenge vagy mérsékelt esők. Az Északi-középhegység térségében havas eső, hóesés is előfordulhat.

Hajnalban élénkülni kezd a DK-i szél.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

szerda délután 5,

csütörtök reggel 1,

csütörtök délután 4,

péntek reggel 3 fok körül alakul.

Fronthatás nem terheli szervezetünket. Az arra érzékenyeknél hidegfronti hatásra jellemző tünetek jelentkezhetnek: feszültebbek, idegesebbek lehetnek, romolhat a koncentrációképességük, ami a balesetveszélyt is fokozza. A megfigyelések szerint ilyenkor a görcsös panaszok fokozódnak, egyre erősödő, görcsös fejfájás alakulhat ki. Az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet és a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek. A párás, ködös idő a krónikus légúti betegeknek sem kedvez, panaszaik és tüneteik felerősödhetnek. Forrás: koponyeg.hu

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Pénteken egy mediterrán ciklon okozhat országszerte borongós, időben és térbe eltérően csapadékos időjárást. Most az a valószínűbb, hogy délelőtt elsősorban nyugaton és északon esik, majd délután, este a keleti és déli tájakra is átterjed az intenzív csapadék. Halmazállapotot tekintve alapvetően eső lesz jellemző. Estefelé, az Északi-középhegységben lehet esetleg átmeneti halmazállapot váltás.

- Szombaton előreláthatólag már délelőtt elvonul a csapadék kelet, délkelet felé. Mögötte vékonyodó, szakadozó felhőzet, de zömmel felhős égbolt ígérkezik napközben. Mérsékelt, olykor élénkebb ÉNY-i szél várható. Estére, nyugat felől újabb csapadékhullám érkezése körvonalazódik.

- Vasárnaptól már jelentős előrejelzési bizonytalansággal készül az előrejelzés. Egyelőre egy kiadós csapadékot hozó ciklon érkezése a legvalószínűbb, melyhez időben és térben eltérően társul viharossá erősödő ÉNY, illetve DNY-i szél. Erős lehűlés veszi kezdetét.

- Hétfőre most hidegfront, majd front mögötti helyzet körvonalazódik. Élénk, olykor erős É-i szélben, zömmel felhős idő, itt-ott átmeneti, vegyes, változó halmazállapotú szitálás látszik most a legvalószínűbbnek. forrás: eumet.hu