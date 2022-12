A reggeli ködös, párás, felhős időszakot követően, legnagyobb eséllyel a Dunántúl és a déli országrész felett vékonyodik el a ködfelhőzet és süt ki hosszabb-rövidebb időre a nap. A napos délnyugati, déli tájakon ismét tíz fok köré melegszik a levegő, míg északabbra ennél hűvösebb lesz a délután. Éjjel fokozódhat a párásság, sűrűbb ködfoltok is képződhetnek, illetve hajnalban, nyugat felől egy vastagabb felhősáv húzódhat az ország fölé.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

szerda délután 7,

csütörtök reggel 2,

csütörtök délután 10,

péntek reggel 5 fok körül alakul.

Az aktuális időjárási helyzet a melegfrontérzékenyek szervezetére gyakorol kifejezettebb stresszt. Ez fejfájást, fáradtságérzetet, álmatlanságot okozhat. (forrás: met.hu)

A Köpönyeg előrejelzése szerint országosan a térkép szerint alakul az időjárás.

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Pénteken délelőtt borongós idő várható, keleten elgyengülő eső is eshet. Délután, nyugat felől vékonyodhat, szakadozhat a felhőzet és néhol a nap is kisüthet. Keleten marad a borongós idő. A ború ellenére marad az enyhülés, délen újból előfordulhatnak +11 - +13 fokok, míg északkeleten továbbra is hűvösebb lesz.

- Az év utolsó napján is alapvetően szürke, felhős, többfelé párás idő látszik a legvalószínűbbnek. Elvékonyodó felhőzetnek és napsütésnek ezen a napon a délnyugati országrészben van a legtöbb esélye. Mindezek ellenére marad az enyhe idő, délnyugaton, a napos területeken több fokkal +10 fok fölé melegedhet a levegő. Északkeleten hűvösebb lesz, de így is évszakos átlag feletti hőmérséklet várható.

Szilveszter éjjel megélénkülhet a DDNY-i szél, ami csökkenti a párásságot. Változó felhőzet látszik jellemzőnek csapadék esélye nélkül.

- Az új év első napja most zömében naposnak ígérkezik változó vastagságú fátyolfelhőzettel. Marad a szokatlanul enyhe idő, északkeletre is megérkezik a jelentősebb enyhülés.

- A következő napok sem ígérnek frontokat, marad a nyugodt időjárás. Ismét fokozódik a párásság és a ködhajlam, így szürke, ködfelhős, kissé hűvösebb és napsütéses, szokatlanul enyhe területek egyaránt előfordulhatnak az országban. Számottevő csapadék nem valószínű, a ködben szitálások előfordulnak. (forrás: eumet.hu)