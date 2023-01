Napközben hidegfront érkezik: az eleinte DNY-i irányú, az északkeleti, északi országrészben erős lökésekkel is kísért szél fokozatosan NY-ira, majd ÉNY-ira fordul. A Délnyugati térségben mérsékelt marad a légmozgás.

A délelőtt zárt, vastag felhőzet délután, északon szakadozni kezd, de ekkor is lehetnek még elszórtan záporok, kisebb esők. A déli országrészben egész nap borongós marad az ég. Eső inkább az északra eső területeken fordul elő elszórtan.

Északon a szélnek köszönhetően emelkedik a hőmérséklet, míg a déli tájakon pár fokkal hűvösebb lehet, mint az elmúlt napokon, de ott is enyhe idő várható.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

szerda délután 10,

csütörtök reggel 5,

csütörtök délután 12,

péntek reggel 7 fok körül alakul.

Fronthatás ugyan nem terheli szervezetünket, azonban a légkörnek melegfronti jellege lesz, mely különösen megviselheti az időseket és a krónikus betegeket, de az egészséges szervezetre is hatással lehet. Az arra érzékenyeknél fejfájás, alvászavar, fáradékonyság jelentkezhet, továbbá fizikai és szellemi teljesítő képességünk is romolhat. Ennek köszönhetően sokaknál figyelmetlenség, koncentrációs zavar jelentkezhet, ami növeli a balesetek előfordulásának kockázatát. A szív-és érrendszeri betegeknek különösen megterhelő ez az időjárási helyzet. Náluk jellemzően vérnyomás-ingadozás, szédülékenység alakulhat ki. forrás: koponyeg.hu

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Pénteken délelőtt, a középső országrészben még élénk ÉNY-i szél fúj, majd ott is legyengül a légmozgás. Változó, szakadozott, majd vastagodó felhőzet melletti időszakos napsütés valószínű. Csapadék vagy jelentős lehűlés nem várható. A szélcsendesebb délnyugati és északi tájakon ismét lehet párásság, esetleg köd.

- Szombaton is változó vastagságú, el-elvékonyodó, felszakadozó felhőzet melletti, időszakos napsütéssel lehet számolni. Mivel a légmozgás gyengének vagy mérsékeltnek ígérkezik, újból fokozódhat a ködhajlam.

- Vasárnap egy ciklon melegfront éri el hazánkat. Délen és nyugaton feltámad a D-i szél. Zömmel felhős égbolt a valószínűbb, csak elvétve szakadozhat, ott is átmenetileg a felhőzet. Kisebb szemerkélés lehet ugyan, de jelentős eső nem érkezik egyelőre. forrás: eumet.hu