Napközben marad a változó felhőzet és az időszakos napsütés, illetve elsősorban északkeleten lehet esetleg tartósabb köd, ködfelhőzet. Északnyugaton, északon szórványosan kisebb eső is lehet. Éjjel, nyugat felől fokozatosan megvastagszik felettünk a felhőzet, és hajnalban a Dunántúlon már elered az eső.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

vasárnap reggel 2,

vasárnap délután 12,

hétfő reggel 4 fok körül alakul.

Habár front nincs, az időjárás-változásokra különösen érzékenyen reagálóknál meleg fronthatások tapasztalhatók. Többek között fejfájás, teljesítőképesség-csökkenés tapasztalható. (forrás: met.hu)

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Hétfőn előreláthatólag a ciklon hidegfrontja is megérkezik, miközben az eső átterjed a középső és keleti országrészre is. Szeles, borongós, esős időre van kilátás. (Az északi hegyekben délután a halmazállapot váltás esélye is meg van.) A szél a Dunántúlon É-ira fordul, míg az Alföldön egész nap D-ies marad, gyakori erős lökésekkel. Csökken a hőmérséklet, már csak egészen a délnyugati határszélen emelkedhet még +10 fok fölé.

- Kedden sokfelé élénk, erős, a Dunántúlon időnként viharos É-ÉNY-i szél fúj. Keleten még borongós, csapadékos marad az idő, többnyire eső hullik, nyugaton viszont már napsütésre lehet számítani, de elszórtan futó záporok ott is kialakulhatnak. Kissé tovább csökken a hőmérséklet.

- Szerdára előreláthatólag elvonul a ciklon, megnyugszik az időjárás, napos, és erősen felhős időszakok váltakoznak. Számottevő csapadéktól mentesen, az évszakos átlagnál továbbra is pár fokkal magasabbra emelkedik a hőmérséklet.

- Csütörtökön egy újabb hidegfront érkezése körvonalazódik, ezért sok felhőre, helyenként kisebb esőkre lehet számítani, de komolyabb lehűlést ez a hidegfront sem hoz. (forrás: eumet.hu)