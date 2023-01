Szerdán eleinte még melegfront, majd délután, este közeledő hidegfront okoz változékonyságot. Az északnyugati országrész kivételével eleinte erős, majd mérséklődő déli szélben a déli országrészben a hét legenyhébb napja lesz. Délkeleten +12 fok körüli csúcsérték is lehet. Ezzel szemben északnyugaton közel 7-9 fokkal alacsonyabb maximum érték valószínű.

Az enyhülés mellett délelőtt és a kora délutáni időszakban elszórtan felszakadozhat átmenetileg a felhőtakaró, de szórványos záporok is kialakulhatnak, az ég is megdörrenhet. A hidegebb északnyugati térségben pedig a szórványos csapadékban az eső mellett havas eső is megjelenhet.

A délután második felében, illetve este újabb csapadékzóna érkezik délnyugat felől. Beborul az ég, majd egyre többfelé elered az eső. A Dunántúl északi tájain havas eső is előfordulhat. Mérséklődik, legyengül a szél.

Kattints a képre több infóért!

Éjszaka borús időben ismét országszerte kiadós csapadék hullik, miközben hidegfront érkezik északnyugat felől. Eleinte nagyrészt eső esik, majd északnyugaton, északon az élénkülő északi széllel érkező hideg levegő hatására egyre többfelé válthat halmazállapotot a csapadék, és kezd havas eső, később hó is hullani. Hajnalra gyengül, ritkul a csapadék intenzitása.

A jellemző hőmérséklet átlaga (oC):

kedd délután 6,

szerda reggel 3,

szerda délután 8,

csütörtök reggel 2 fok körül alakul.

Kettős fronthatás terheli szervezetünket. A melegfrontra érzékenyekre gyakorol kifejezettebb stresszt az időjárás. Sokaknál jelentkezhet fejfájás, fáradtságérzet, álmatlanság, csökkenhet a teljesítőképességük. A szív-és érrendszeri betegeknél gyorsabbá válhat a szívműködés, emelkedhet a vérnyomás, emiatt is nőhet a vérzésre való hajlam (agyvérzés) és gyakoribbá válhatnak az embóliák, vérrögös elzáródások (szívinfarktus). A megfigyelések szerint a hidegfrontra érzékenyeknél a görcsös panaszok fokozódnak, egyre erősödő fejfájás alakulhat ki, valamint a stroke kialakulásának kockázata is fokozottabb lehet. Az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet és a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek. Forrás: köpönyeg.hu

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Csütörtökön hidegfront, a Dunántúlon erős, másutt mérsékelt vagy gyenge északnyugati szél alakítja az időjárást. Reggel és délelőtt borongós időben elszórtan még eshet havas eső, illetve északon már nagyobb eséllyel hó, miközben észak, északkelet felé távozik a csapadékmező. Az északi hegyekben és az északkeleti megyékben lehet megmaradó hóréteg. Délután itt-ott felszakadozhat átmeneti időszakokra a felhőzet. Éjjel ismét beborul, majd dél felől csapadék is érkezik, ami változó, vegyes halmazállapotban hullhat.