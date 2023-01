Változó vastagságú, szakadozott felhőzet melletti napsütéses időjárás várható.

Csapadéktól vagy jelentős lehűléstől nem kell tartani. A szélcsendesebb délnyugati és északi tájakon ismét lehet délelőtt párásság, esetleg köd, de várhatóan feloszlik.

Éjszaka gyenge marad a légmozgás, de DNY-ira fordul. Ismét fokozódik a ködhajlam, párásodik a levegő. Az északkeleti térség fölé magas szintű felhőzet húzódhat, melyből a határvidéken szemerkélés sem kizárt, míg nyugaton és délen inkább a párásság, foltokban ködképződés lesz jellemző.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

csütörtök délután 12,

péntek reggel 6,

péntek délután 10,

szombat reggel 4 fok körül alakul.

Gyenge hidegfronti hatás terheli szervezetünket, mely különösen megviselheti az időseket és a krónikus betegeket. Az arra érzékenyeknél fejfájás, alvászavar, fáradékonyság jelentkezhet, továbbá fizikai és szellemi teljesítő képességünk is romolhat. Ennek köszönhetően sokaknál figyelmetlenség, koncentrációs zavar jelentkezhet, ami növeli a balesetek előfordulásának kockázatát. A szív-és érrendszeri betegeknek különösen megterhelő ez az időjárási helyzet. Náluk jellemzően vérnyomás-ingadozás, szédülékenység alakulhat ki. forrás: koponyeg.hu

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Szombaton is változó vastagságú, el-elvékonyodó, felszakadozó felhőzet melletti, időszakos napsütéssel lehet számolni. Mivel a légmozgás gyengének vagy mérsékeltnek ígérkezik, délelőtt lehetnek párás, ködfoltos tájak is.

- Vasárnap - már növekvő előrejelzési bizonytalansággal, de - napközben egy közeledő ciklon melegfrontja érheti el hazánkat. Délen és nyugaton megerősödik a D-i szél, ami további enyhülést hoz. Egyelőre marad a változó felhőzet és az időszakos napsütés. Északkeleten lehet tartósabb felhőzet.

Éjjel, nyugat felől terjeszkedve megérkezhet a ciklon csapadékmezeje is.

- Hétfőn előreláthatólag a ciklon hidegfrontja is megérkezik, miközben az eső átterjed a középső, majd a keleti országrészre is. Szeles, borongós, esős időre van kilátás. (Az északi hegyekben a halmazállapot váltás esélye is megvan.)

- Keddtől némi lehűlés körvonalazódik, a várható hőmérséklet közelít az évszakos átlaghoz. forrás: eumet.hu