Később a ködfoltok feloszlását követően nagyobbrészt napos, száraz idő várható. Azonban néhol maradhatnak egész nap, tartósan ködös, vagy borongós területek is. Gyenge D-ies szél fúj.

Éjszaka változó felhőzet mellett, ismét növekszik a ködös területek mérete. Csapadék nem hullik.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

szombat reggel 3,

szombat délután 10,

vasárnap reggel 2 fok körül alakul.

Fronthatás ugyan nem terheli szervezetünket, azonban az átlagosnál enyhébb idő várható, mely különösen megviselheti az időseket és a krónikus betegeket, de az egészséges szervezetre is hatással lehet. Az arra érzékenyeknél fejfájás, alvászavar, fáradékonyság jelentkezhet, továbbá fizikai és szellemi teljesítő képességünk is romolhat. Ennek köszönhetően sokaknál figyelmetlenség, koncentrációs zavar jelentkezhet, ami növeli a balesetek előfordulásának kockázatát. A szív-és érrendszeri betegeknek különösen megterhelő ez az időjárási helyzet. Náluk jellemzően vérnyomás-ingadozás, szédülékenység alakulhat ki. forrás: koponyeg.hu

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Vasárnap egy közeledő ciklon melegfrontjának hatására kezdetben nyugaton, majd másutt is megerősödik a D-i szél, ami további enyhülést hoz. Egyelőre marad a változó felhőzet és az időszakos napsütés. Északkeleten lehet esetleg tartósabb köd, és ködfelhőzet. Északnyugaton pedig szórványosan kisebb eső várható.

Éjjel, nyugat felől terjeszkedve megérkezik a ciklon csapadékmezeje is, jelentős esőzés kezdődik.

- Hétfőn előreláthatólag a ciklon hidegfrontja is megérkezik, miközben az eső átterjed a keleti országrészre is. Szeles, borongós, esős időre van kilátás, de napközben fokozatosan gyengülő, időszakosan meg-megszűnő esővel. (Az északi hegyekben délután a halmazállapot váltás esélye is meg van.) A szél a Dunántúlon É-ira fordul. Csökken a hőmérséklet.

- Kedden az ország középső sávjában erős, időnként viharos ÉNY-i szél a legvalószínűbb. Már nagy bizonytalanság mellett, keleten még borongós, csapadékos maradhat az idő, vegyes halmazállapotú csapadékkal, nyugaton viszont már napsütésre is lehet számítani, de elszórtan futó záporok ott is kialakulhatnak. Kissé tovább csökken a hőmérséklet.

- Szerdára előreláthatólag elvonul a ciklon, megnyugszik az időjárás, napos, száraz időre készülhetünk, az évszakos átlagnál továbbra is pár fokkal magasabb hőmérséklettel. forrás: eumet.hu