Délen, délkeleten lehet tartósabb napsütésben bízni, északon inkább a felhőké lesz a főszerep, de a nap első felében időszakosan ott is kisüthet a nap. Délután nyugat felől mindenütt megvastagszik a felhőzet, legkésőbb délkeleten.

Késő délután északnyugaton, este már a középső országrészben is, éjszaka pedig keleten is előfordulhat eső. Az Északi középhegységben havas eső, havazás is lehet.

A napközbeni melegfrontot este, éjszaka hidegfront váltja, így egyre nagyobb területen fordul É-ira a szél.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

vasárnap reggel 2,

vasárnap délután 8,

hétfő reggel 3 fok körül alakul.

Gyenge hidegfronti hatás terheli szervezetünket, mely különösen megviselheti az időseket és a krónikus betegeket. Az arra érzékenyeknél fejfájás, alvászavar, fáradékonyság jelentkezhet, továbbá fizikai és szellemi teljesítő képességünk is romolhat. Ennek köszönhetően sokaknál figyelmetlenség, koncentrációs zavar jelentkezhet, ami növeli a balesetek előfordulásának kockázatát. A szív-és érrendszeri betegeknek különösen megterhelő ez az időjárási helyzet. Náluk jellemzően vérnyomás-ingadozás, szédülékenység alakulhat ki. forrás: koponyeg.hu

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Hétfőn, kedden is erősen felhős, borongós idő ígérkezik, szinte mindenütt előfordulhat csapadék. Általában eső, de északon, valamint nyugaton havas eső, havazás is lehet. Összességében jelentős mennyiségű csapadékkal kell számolni.

- Szerdától már jelentősen megnő a bizonytalanság, de marad az erősen változékony időjárás. Napsütésben inkább szerdán lehet reménykedni, csütörtökön és pénteken a borongós időé lehet a főszerep, több hullámban érkező újabb csapadékkal. A csapadék halmazállapota vegyesnek ígérkezik, de döntően eső eshet majd. Később azonban már nagyobb teret hódíthat a havazás, mely egyre jobban kiszoríthatja az esőt. A hőmérséklet is majd pénteket követően jelentősen, akár átlag alá is visszaeshet. forrás: eumet.hu