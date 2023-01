A nyugati országrészben szürke, erősen felhős idő várható. A Dunántúl térségében itt-ott vegyes halmazállapotú szitálás, hószállingózás is előfordulhat.

Estére a keleti megyék felett is vastagodhat a felhőzet. Kisebb szitálások, hószállingózások inkább csak a délnyugati határvidéken fordulnak elő. Éjszaka borongós égbolt lesz jellemző. Továbbra is a délnyugati megyékben van elsősorban esélye hószállingózásnak, másutt nem valószínű említést érdemlő csapadék. Ismét fagypont köré, sokfelé pár fokkal az alá hűl a levegő.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

szerda délután 6,

csütörtök reggel -1,

csütörtök délután 3,

péntek reggel 0 fok körül alakul.

Bár fronthatás nem terheli szervezetünket, több fokkal hidegebb levegő érkezik, emiatt a hidegre érzékenyek körében fejfájás, görcsös panasz, vérnyomás-ingadozás előfordulhat. (forrás: met.hu)

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Pénteken mérsékelt, nyugaton élénkebb É-i szél támad. Borongós időre van kilátás, legfeljebb az északkeleti határvidék felett szakadozhat időnként a felhőzet. Jelentős csapadék nem valószínű, de elszórtan, előreláthatólag főként a déli országrészt érintően előfordulhat hószállingózás, szitáló havas eső. Éjjel szakadozottabbá válhat a felhőzet.

- Szombaton is zömmel erősen felhős idő a legvalószínűbb, bár az északi országrész felett időnként és helyenként vékonyodhat, szakadozhat a felhőtakaró. Nyugaton erős lökésekkel kísért, másutt gyenge vagy mérsékelt É-i szél fúj. Szórványosan, elsősorban a déli megyékben előfordulhatnak hószállingózások, vegyes, illetve változó halmazállapotú szitálások, de jelentős mennyiségű csapadék nem valószínű.

- Vasárnap előreláthatólag eleinte felhős, párás, szürke idő lesz jellemzőbb, elvétve hószállingózással, vegyes szitálással, majd észak felől itt-ott elvékonyodhat a felhőzet, előbújhat a nap.

- Hétfőre már jelentős előrejelzési bizonytalansággal, de ciklon érkezése körvonalazódik. Feltámad és néhol meg is erősödik a DNY-i szél. Vastagodó felhőzet ígérkezik, majd észak felől csapadék is húzódik az ország fölé. Halmazállapota még igen bizonytalan. Egyelőre nagyobb valószínűséggel hó formájúnak látszik, de helyenként havas eső is vegyülhet bele. (forrás: eumet.hu)