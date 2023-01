A hidegfront ellenére pár fokot enyhül az idő.

Változó napsütés, felhőátvonulások és elszórtan kialakuló hózáporok, illetve vegyes halmazállapotú záporok várhatóak.

Éjszaka is hasonló marad az idő, közben délnyugat felől egyre nagyobb területen legyengül a szél, és már csak a középső országrészben marad élénk, erős a légmozgás.

A jellemző hőmérséklet átlaga (oC):

kedd reggel 1,

kedd délután 5,

szerda reggel 0 fok körül alakul.

Erős hidegfronti hatás terheli szervezetünket, mely különösen megviselheti az időseket és a krónikus betegeket. Az arra érzékenyeknél fejfájás, alvászavar, fáradékonyság jelentkezhet, továbbá fizikai és szellemi teljesítő képességünk is romolhat. Ennek köszönhetően sokaknál figyelmetlenség, koncentrációs zavar jelentkezhet, ami növeli a balesetek előfordulásának kockázatát. A szív-és érrendszeri betegeknek különösen megterhelő ez az időjárási helyzet. Náluk jellemzően vérnyomás-ingadozás, szédülékenység alakulhat ki. forrás: koponyeg.hu

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Szerdán ismét egy meleg-, majd hidegfront roboghat át térségünk felett. Felhős, az ország északkeleti felén szeles időben, elszórtan fordulhat elő záporeső, északkeleten itt-ott havas eső.

- Csütörtökön újabb meleg-, majd hidegfront vonul át. Délelőtt erős DNY-i, délután erős ÉNY-i szél fúj. Délelőtt várható a borongósabb idő, a több csapadék, ami az ország délnyugati felén kisebb eső, az északkeleti felén havas eső, havazás lehet. Délután felszakadozik a felhőzet, és a felhőátvonulásokból szórványosan záporesők alakulhatnak ki. Akár egy-egy zivatar is előfordulhat dörgéssel, villámlással kísérve.

- Pénteken előreláthatólag keleten elgyengül és nyugaton is mérséklődni kezd a szél. Döntően napos idő a legvalószínűbb, estig számottevő csapadék nélkül, de reggel még itt-ott előfordulhat vegyes halmazállapotú zápor. Estére érkezhet a következő meleg, majd reggelre a hidegfront. A melegfronti részből éjszaka sokfelé lehet számítani havazásra, majd a hidegfront érkezése előtt a havazás esőbe válthat át.

- Szombaton hidegfront alakíthatja időjárásunkat. Kifejezetten szeles idő ígérkezik, többfelé 80 km/h feletti viharos széllökésekkel. Keleten eleinte még várható havazás, havas eső, majd kisebb eső. Közben északnyugat felől gyors tempóban csökken a felhőzet, és kisüt a nap. Azonban jelentéktelen, futó záporok kialakulhatnak. Miközben nyugaton 11 fok is lehet, addig az északkeleti csücsökben 0 fok közelében alakulhat a maximum hőmérséklet.

- Vasárnap egy gyenge meleg-, majd egy tartósabb hidegfront érkezése a legvalószínűbb, kismértékű lehűléssel. forrás: eumet.hu