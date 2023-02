Egy kiterjedt, intenzív csapadékmező éri el, majd keresztezi az országot nyugat-keleti irányban, melyből térben és időben is változó, vegyes halmazállapotú csapadék hullik.

Reggel még elsősorban a Dunántúlon, majd délelőtt már a Duna-Tisza közén is számítani kell havazásra, majd nyugat felől egyre inkább havas esőre, később nyugatról egyre inkább esőbe fordulhat a csapadék.

Délutánra átterjed keletre is a kezdetben havazás, majd havas eső és eső formájában hulló csapadék.

A kezdeti havazás idején átmeneti időre összegyűlhet több cm-nyi hótakaró!

Eleinte mérsékelt légmozgás a valószínűbb, majd délutántól feltámad és erősödik a szél. Este, az északi országrészben viharos, 80-100 km/órát is elérő erősségű széllökésekkel is számolni kell! A délnyugati határvidéken maradhat mérsékeltebb a légmozgás.

Éjjel marad az erős, gyakran viharos lökésekkel kísért ÉNy-i szél. Északnyugat felől gyorsan lecsökken a felhőzet, megszűnik a csapadék. Hajnalra nagyrészt gyengén felhős, derült égbolt valószínű.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

csütörtök délután 7,

péntek reggel 2,

péntek délután 6,

szombat reggel 3 fok körül alakul.

Erős hidegfronti hatás terheli szervezetünket, mely különösen megviselheti az időseket és a krónikus betegeket. Az arra érzékenyeknél fejfájás, alvászavar, fáradékonyság jelentkezhet, továbbá fizikai és szellemi teljesítő képességünk is romolhat. Ennek köszönhetően sokaknál figyelmetlenség, koncentrációs zavar jelentkezhet, ami növeli a balesetek előfordulásának kockázatát. A szív-és érrendszeri betegeknek különösen megterhelő ez az időjárási helyzet. Náluk jellemzően vérnyomás-ingadozás, szédülékenység alakulhat ki. forrás: koponyeg.hu

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Szombaton a még napközben is viharos lökésekkel kísért ÉNY-i szél ígérkezik a legmeghatározóbbnak időjárási szempontból. Emellett változóan napos időben felhőátvonulások, felhősödések zavarhatják meg a napsütést, illetve elszórtan futó záporok is kialakulhatnak (eső, havas eső).

- Vasárnap országszerte mérsékeltebb légmozgás valószínű. Erőteljesebb lehűlés kezdődhet. Hajnalban országosan gyenge vagy mérsékelt fagy valószínű és napközben is +5 fok alatt maradhat a hőmérséklet. Felhős és naposabb területek, időszakok váltakoznak. Elvétve lehet hózápor. Estére ígérkezik tartósabb felhősödés, illetve a nyugati országrészbe gyenge hóesés is.

- Hétfőn hajnalban, reggel többfelé kialakulhat erősebb, -5 fok alatti fagy, és helyenként napközben is fagyos maradhat a levegő. Többnyire fagypont köré emelkedik várhatóan a hőmérséklet. Délelőtt lehet több felhő, míg délután több napsütés. Az átmeneti felhősödések mellett itt-ott lehet rövid hószállingózás. A keleti országrészben ismét felerősödhet a szél.

- Keddre alapvetően napos idő ígérkezik, de élénk, olykor erős ÉK-i szél fúj és a hajnali mérsékelt, néhol erősebb fagyot követően napközben is többfelé maradhat fagypont alatt a hőmérséklet.

- Szerdára hasonlóan napos, valamivel kevésbé szeles és néhány fokkal enyhébb idő körvonalazódik. forrás: eumet.hu