Élénkülő széllel enyhe, de nedvesebb légtömeg érkezik. Délelőtt még lehet némi napsütés, illetve ködfoltok, majd később már erősen felhős időre van kilátás. A délnyugati országrészben lehetnek leginkább még délután is napos időszakok, itt akár 14-15 fok is lehet helyenként. Éjszaka marad a sok felhő, délnyugaton csak kis eséllyel lehet kisebb esőkre számítani.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

péntek reggel 1,

péntek délután 12,

szombat reggel 5 fok körül alakul.

Az aktuális időjárási helyzet a melegfrontérzékenyek szervezetére gyakorol kifejezettebb stresszt. Ez fejfájást, fáradtságérzetet, álmatlanságot okozhat. Hamarabb elfáradhat, kifáradhat a szervezet, ezáltal a teljesítőképességben is egyfajta csökkenés tapasztalható mind a munkában, mind pedig a járművezetéseben. (forrás: met.hu)

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Szombaton a ciklon hidegfrontja okoz az ország északkeleti felén (a Sopron-Szeged vonalban és attól északkeletre) erős lökésekkel kísért NY-i, ÉNY-i szelet. Délnyugatabbra mérsékelt, kissé élénk DNY-i szél lesz jellemző. Délelőtt még borongós idő ígérkezik, délután változó, szakadozott felhőzet mellett előbukkanhat a nap is. Kifejezetten enyhe időben lehet részünk, országszerte +10 fok feletti hőmérséklettel, sőt néhol a +15 fokot is meghaladhatja. A szél azonban csökkenti a hőérzetünket. Jelentéktelen eső itt-ott előfordulhat.

- Vasárnap egy újabb ciklon meleg-, majd hidegfrontja érheti el hazánkat. Szeles, erősen felhős, szórványosan kisebb esőkkel, záporokkal tarkított időre van kilátás. Az Északi-középhegység legmagasabb csúcsain akár havas eső, hóesés sem kizárt. Még marad a kifejezetten enyhe időjárás.

- Hétfőre előreláthatólag csökken a hőmérséklet is, és a felhőzet is, naposabbra fordulhat az idő. Azonban néhol előfordulhatnak kisebb záporok, és az ÉNY-i szél a szokásos szélcsatornában élénk, erősnek ígérkezik.

- Kedden még úgy néz ki, hogy marad az erős szél, a változó felhőzet, ugyanakkor a hőmérséklet ismét magasabb lehet. Említést érdemlő csapadék nem hullik, de elvétve nincs kizárva gyenge zápor. (forrás: eumet.hu)