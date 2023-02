Délelőtt többségében napsütéses, tavaszias idő lesz a jellemző. Délután, nyugat felől eleinte vékonyabb, áttetsző, majd vastagodó felhőzet húzódik a Dunántúl fölé is. Marad az évszakos átlaghoz képest szokatlanul enyhe hőmérséklet. Gyenge lesz a légmozgás. Nyugaton jellemzően zárt felhőzet borítja az eget, míg keleten vékony felhőzet valószínűbb. Csapadék nem érkezik.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

kedd délután 15,

szerda reggel 8,

szerda délután 15,

csütörtök reggel 7 fok körül alakul.

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Csütörtökön még nyugodt marad az idő, gyenge légmozgás ígérkezik, de már változó, nyugaton és északon vastagodó, délen, délkeleten vékonyabb, áttetsző felhőzet borítja az eget. Ott még lehet szűrt napsütés. A felhőzet miatt pár fokkal alacsonyabban tetőzik a hőmérséklet a szerdaihoz képest. Számottevő csapadék napközben még nem várható. Éjjel, eleinte északnyugaton, majd elszórtan országszerte lehet kisebb eső is.

- Pénteken általában erősen, de időről-időre szakadozottan felhős ég mellett, szórványosan alakulhatnak ki záporok. Élénkülő, a déli országrészben felerősödő DNY-i szél mellett, kissé emelkedik a hőmérséklet.

- Szombaton előreláthatólag erőteljes hidegfront érkezhet. Még nagy bizonytalansággal előrejelezhető ugyan ez az időszak, de a hajnalban még erős DNY-i szelet viharos ÉNY-i szél váltja. A fronttal érkező hideg levegő hatására, hirtelen lehűlésre van kilátás eleinte borongós időben, és többfelé kialakuló esővel, helyenként akár halmazállapotváltással is, majd délutánra már felszakadozhat a felhőzet és kisüthet a nap.

- Vasárnap is erősen szeles, változó felhőzetű idő ígérkezik itt-ott vegyes halmazállapotú szemerkéléssel, záporral és naposabb időszakokkal is. Tovább csökken a hőmérséklet, hajnalban fagy is előfordulhat.

- Hétfőn is csak kissé mérséklődik a szél, marad az élénk olykor erős ÉNY-i légmozgás. Zömében már napos idő kialakulása a legvalószínűbb, de felhőátvonulásokkal és itt-ott kialakuló, vegyes halmazállapotú záporokkal. Hajnalban ismét lehet fagy, és várhatóan napközben is +5 fok köré emelkedik csak a hőmérséklet.

- Keddre előreláthatólag lenyugszik a légkör felettünk. Szélcsendesebb, napos, gyengén felhős idő kialakulása körvonalazódik. (forrás: eumet.hu)