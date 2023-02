A Dunántúlon 80-100 km/h-ás széllökések várhatók, de a magasabban fekvő területeken, illetve a Balaton déli partján néhol 100 km/h feletti lökések sem zárhatók ki. Keleten valamivel mérsékeltebb, de ott is bőven viharos, 60-85 km/h-s lökésekkel kísért lesz az É-ÉNY-i szél.

Emellett a Dunántúlon napsütéses, keleten inkább felhősebb idő lesz a jellemzőbb. Keleten többfelé, másutt csak elszórtan fordulhat elő futó záporeső, havas eső zápor.

Éjszaka többnyire derült időre van kilátás, legfeljebb csak elvétve lehet egy-egy futó hózápor. A szél fokozatosan veszít erejéből, de továbbra is erős marad.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

szombat reggel 3,

szombat délután 5,

vasárnap reggel -1 fok körül alakul.

Kettős fronthatás terheli szervezetünket. A melegfrontra érzékenyekre gyakorol kifejezettebb stresszt az időjárás. Sokaknál jelentkezhet fejfájás, fáradtságérzet, álmatlanság, csökkenhet a teljesítőképességük. A szív-és érrendszeri betegeknél gyorsabbá válhat a szívműködés, emelkedhet a vérnyomás, emiatt is nőhet a vérzésre való hajlam (agyvérzés) és gyakoribbá válhatnak az embóliák, vérrögös elzáródások (szívinfarktus). A megfigyelések szerint a hidegfrontra érzékenyeknél a görcsös panaszok fokozódnak, egyre erősödő fejfájás alakulhat ki, valamint a stroke kialakulásának kockázata is fokozottabb lehet. Az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet és a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek. forrás: koponyeg.hu

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Vasárnap országszerte mérsékeltebb, de keleten még gyakran élénk légmozgás valószínű. Erőteljesebb lehűlés kezdődik. Hajnalban országos fagy várható, és napközben is alig emelkedik fagypont fölé a hőmérséklet. Általában a napsütés lesz a jellemző, de mérsékelt felhősödésekre is számítani kell. Elvétve futó hózápor is lehet.

- Hétfőn hajnalban, reggel többfelé lehet erősebb, -5 fok alatti fagy, és északkeleten napközben is fagyos maradhat a levegő. Napsütéses, nyugaton mérsékelten felhős idő ígérkezik, de számottevő csapadék nem valószínű. A keleti országrészben ismét megerősödhet az ÉK-i szél.

- Kedden alapvetően napos, illetve derült idő ígérkezik, gyenge, mérsékelt légmozgással.

- Szerdán, csütörtökön is marad a hideg idő. forrás: eumet.hu