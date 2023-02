Erős, néha viharos szél fúj, mely régiónkban fokozatosan legyengül a nap folyamán. Erősen felhős, borongós idő lesz a jellemzőbb. Somogyban eső, zápor is előfordulhat. A fronttal hideg levegő érkezik, mely tartósan itt is marad. Éjszaka délen újabb csapadékra kell számítani, és az esőt egyre többfelé válthatja fel havas eső, havazás.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

szombat reggel 6,

szombat délután 10,

vasárnap reggel 0 fok körül alakul.

Az időjárás szombaton a hidegfrontra érzékenyeket terheli meg különösképpen. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet. Az idegrendszer ingerlékenysége gyakran csökken ilyen időjárási helyzetekben, ezért a reflexidő megnyúlhat, a cselekvési reakció késhet, emiatt a közlekedésben résztvevőktől fokozott figyelem szükséges. (forrás: met.hu)

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Vasárnap erősen felhős, borongós, hideg idő várható, szórványosan kisebb, vegyes halmazállapotú csapadékkal. Mérsékelt, élénk, északnyugaton, majd késő délutántól keleten is erős É-ÉK-i szél fúj. Hajnalban fagyra is számítani lehet.

- Hétfőn általában mérsékelt, keleten, északkeleten élénkebb ÉK-i szél ígérkezik. A Dunántúlon napos-felhős, keleten borongós idő valószínű, keleten kisebb havazással, havas esővel, de ennek a bizonytalansága most még nagy.

- Keddre előreláthatólag lenyugszik a légkör felettünk. Mérsékelt légmozgás mellett, változóan napos-felhős idő kialakulása körvonalazódik. Néhol előfordulhat kisebb záporeső is.

- Szerdán, csütörtökön döntően napos, illetve derült, száraz, hideg, tiszta idő a legvalószínűbb, gyenge, mérsékelt légmozgással. (forrás: eumet.hu)